新発売の 25.5cm ニューバランス MR993GL★made USA★ in スニーカー

アメリカニューバランスのオンラインショップから直接購入した並行輸入品ですのでご安心下さいませ★

【商品説明】

・サイズ:Men(メンズ)25.5cm(US 7.5)

・ワイズ:2E

・カラー:グレー

・素材:メッシュ、スエード、ラバーソール

・Made in USA アメリカ製(USA製)

・状態:数回着用 目立った汚れなし

※外箱について

輸送による箱の凹み、汚れがありますが、商品には影響ございません。

※返品等について

すり替え等防止のため、恐れ入りますが返品は承っておりません。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

アメリカニューバランスのオンラインショップから直接購入した並行輸入品ですのでご安心下さいませ★ 【商品説明】 ・サイズ:Men(メンズ)25.5cm(US 7.5) ・ワイズ:2E・カラー:グレー ・素材:メッシュ、スエード、ラバーソール ・Made in USA アメリカ製(USA製)・状態:数回着用 目立った汚れなし※外箱について輸送による箱の凹み、汚れがありますが、商品には影響ございません。※返品等についてすり替え等防止のため、恐れ入りますが返品は承っておりません。

