☆カタナゴルフより、超希少な SWORD SL EIGHT 豪華8本セットです !!!

☆全番手ユーティリティアイアンの優しいお助けクラブ !!

☆飛距離ももちろん抜群のぶっ飛びアイアンです。

☆初心者から上級者までどなた様でも満足頂けると思います。

☆メイドインジャパンの最高な精度、最高な打感の超高級モデルをお試し下さい。

【メーカー】KATANA GOLF (カタナ ゴルフ)

【モデル】SWORD SL EIGHT (スウォード エイト)

【番手】5・6・7・8・9・Pw・Aw・Sw 計8本

【シャフト】SWORD SL EIGHT オリジナル × グラファイトデザイン

【フレックス】R

【性別】 男性用 メンズ

【利き腕】 右

【状態】 中古

【外観状態】

☆通常使用に伴う小傷等ございますが、目立つような傷やプレーに影響を及ぼすような欠陥などはなく、まだまだお使い頂けます。

☆小傷等ございますが、良い状態だと思います。

☆グリップもそのままご使用頂けます。

☆画像にてご判断ください。

【清掃】

クラブは、一本一本丁寧に除菌シートでクリーニングしております。

【梱包】

ヘッド部分をプチプチで巻き、ゴルフ専用ダンボールに入れ緩衝材を詰めて発送します。

直接ヘッド同士が当たらない様に梱包させて頂きます。

【その他】

※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。

※すり替え等防止の為、返品、交換等はお受けしておりませんが、受け取り評価前に使用できないような欠陥がありました場合は、誠実に対応させて頂きます。

カタナ

刀

スウォード

ソード

超希少

貴重品

激レア

商品の情報 ブランド カタナゴルフ 商品の状態 やや傷や汚れあり

