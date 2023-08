ご覧いただきありがとうございます。

ペンタックスの DA 18-135mm F3.5-5.6 ED DC WR です。

外観に目立つキズや汚れはなく、光学系は使用に伴うチリの混入が若干ありますが、カビやクモリはありません。

動作も良好で、問題なくお使いいただけます。

レンズ本体、フロント/リアキャップ、レンズフードのほか、Kenko PRO1D プロテクターをお付けしてお届けします。

なお、あくまでもUSED品ですので、新品のレベルをお求めの方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

