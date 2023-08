MONCLER(モンクレール)の

大人気ハイブリッドダウンです。

大定番のデザインで

流行に左右されないモデルの為、長くご愛用頂けるかと思います。

人気のダウン×コットンのカジュアルに着用できるモデルです。

電車や車移動が多かったり、デパートの中や建物の中でも着用していたいという方はかなり重宝します。

真冬はもちろん、インナーを変えて春にもご着用頂ける万能な1着です。

袖にはレザーのモンクレールワッペン付です。

color:ネイビー

size:メンズM

着丈約61肩幅約43身幅脇下約52袖丈脇下約52

状態 中古ですが数回着用程度で、目立つダメージもなく非常に綺麗なお品です。

ダウンのハリもしっかりあります。

ハイブリッドダウンはモンクレールでは特に人気も高く、毎年早い段階で完売しますので、是非このタイミングでご検討ください。

雑誌にも多く掲載された大人気アイテムです。

モンクレールの正規製品タグもしっかり縫い付けられています。

100%海外モンクレール直営店購入品です。

モンクレール直営店にてメンテナンス、修理もお受け頂けますので、ご安心ください。

正規QRコードタグがしっかり付いています。

付属品はございません。

自宅保管のため、神経質な方はお控えください。

管理No1830

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 未使用に近い

