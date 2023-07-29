大割引 herlipto チェリーキャミドレス ミニワンピース

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サイズ、S カラー、ネイビー

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商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

新品、未使用。箱なしでの発送になります。サイズ、S カラー、ネイビー(S[ 着丈NPF(置き寸)：103 / 着丈NPF上端(本体のみ)：96 / バスト：84 / ウエスト：78 / ヒップ：98 /スリット：26 ](cm)#herlipto #ハーリップトゥー #小嶋陽菜 #チェリードレス #チェリーキャミドレス#春夏

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