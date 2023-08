肩幅約40

TRAVAS TOKYO bright bear クマ 熊 Tシャツ 黒 ピンク

身幅約46

着丈約58

カラー···ピンク

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

2021年名古屋松坂屋にて9万円程で購入。

1〜2度着た程度です。

クリーニング出しました。

とても状態良いです。

まだ迷いはございますが、

ちょっと自身には華美かなぁと思い…

断捨離の為出品致しました。

絶妙な大人ピンクで

めちゃくちゃ可愛いです。

付属品は紙袋、保存袋です。

#FENDIレディースTシャツ#FENDITシャツレディース#フェンディレディースウェア

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

