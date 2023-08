国産品 YUICHI TOYAMA:5｜KYOTO - 01 サングラス/メガネ

YUICHI TOYAMA:5|KYOTO - 01です。

レイバン rayban 未使用 rb3611 サングラス ブラック ブラウン



杉本圭 Kei Sugimoto メガネ 希少 限定 KS-22N

このフレームはホワイトゴールドの中にブラックの装飾があるからか、誰でも似合う美しいフレームだと思います。自分自身似合うメタルフレームがなかなか見つからなかったんですが、このフレームはしっくりきました。ただ、金欠のため泣く泣く出品します。

alainmikli アランミクリ A04011 サングラス



ヨウジヤマモト サングラス 新品 ランウェイに登場

【状態】主観ですが良いと思います。

TOM FORD トムフォード メガネ TF5467

【付属】専用ケースのみ無いため、別のケースを付けて発送します。その他は完備です。

1940's Frame French Vintage Parisian

また、度入りレンズが入っています。

クロムハーツ★EYEWEAR★ FRUM 訳あり!



ま様専用 ルイヴィトン LV4モーション・エア Z0319U スポーツサングラス

詳しい画像は公式サイトを見てもらえるとわかりやすいと思います。

TF5163



美品 MOSCOT モスコット MILTZEN ミルツェン 日本限定モデル

以下公式サイトより

トムフォード 伊達メガネ 未使用 サングラス ブルーライトブロック 黒 ラウンド

2021SSより発足された『YUICHI TOYAMA:5』(ユウイチトヤマ・ファイブ)の1st コレクション。ねじ山が潰れにくい六角形状の頭を持つ蝶番ねじや、βチタンの板材をプレスと切削で仕上げた板抜きのフロントとテンプル、装着性を高めるため細かなラインを施した軽量のチタン製鼻パッド等、こだわり抜いたパーツを用い機能美を追求した本作はかけ手を選ばない、心地よくかけていただけるアイウェアです。外山氏が影響を受けた街の名前を冠した「KYOTO」はシンプルなボストン型メタルフレーム。

eyevan7285 137 美品



Gentle Monster ジェントルモンスター サングラス Frida

ホワイトゴールドに細いラインで描かれたブラックの装飾はさりげないデザインでシンプル過ぎず、華美でない、バランスの取れたカラーです。

新品 オリバーピープルズ OV1231ST 5252R5 BROWNSTONE2



YUICHI TOYAMA:5|KYOTO - 01

サイズ詳細

【EYEVAN 7285 アイヴァン】メガネ MODEL 548

フレーム総幅:138mm

スポーツサングラス

レンズ縦幅:42mm

超希少 本鼈甲 70年代 ブロー サーモント メガネ 眼鏡 ビンテージ

レンズ横幅:48mm

トムブラウン メガネ TB-908

ブリッジ幅:20mm

正規良 シャネル ロゴ文字 ティアドロップ×メタルスポーティーサングラス 付属有

テンプル長:145mm

60's Lesca vintage CROWN-PANTO 8mm



未使用 オークリー MATTE BLACK CAMO

・あくまで中古の為、神経質な方はご遠慮下さい。

DITA サングラス savoy 新宿伊勢丹購入

・返品、クレームは受け付けませんので、不明点などは事前にコメントをお願い致します。

正規美 レア ドルチェ&ガッバーナ D&Gロゴ サングラス黒 シルバー 男女兼用

・別でも出品しているのと、気に入っているアイテムですので、突然出品を停止する場合がございます。

EYEVAN7285 740



23215 モンクレール ML5014 001 ブラック メガネ セルフレーム

ayame アヤメ

【kimatan様専用】

YELLOW PLUS イエローズプラス

24kcat様専用

MOSCOT モスコット

廃盤 アヤメ メガネ サングラス

白山眼鏡

極美品 VERSACE メデューサ サングラス ケース付き デカロゴ 付属品完備

TOMFORDトムフォード

LANVIN チェーン 眼鏡

eyevan アイヴァン7285

レイバン B&L RAYBAN ボシュロム社製 レアモデル

10eyevan

✌️様専用 Few by New. F14

lesca レスカ

ic!berlin jaques

oliver goldsmith オリバーゴールドスミス

オリバーピープルズ ウェリントン ジャパンオプティック期

oliver peoples オリバーピープル

OAKLEY Frogskins kaws カウズ プレミアモデル 限定品!

native sons

EFFECTOR Delay3 眼鏡 メガネ アイウェア

MIKITA マイキータ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

YUICHI TOYAMA:5|KYOTO - 01です。このフレームはホワイトゴールドの中にブラックの装飾があるからか、誰でも似合う美しいフレームだと思います。自分自身似合うメタルフレームがなかなか見つからなかったんですが、このフレームはしっくりきました。ただ、金欠のため泣く泣く出品します。【状態】主観ですが良いと思います。【付属】専用ケースのみ無いため、別のケースを付けて発送します。その他は完備です。また、度入りレンズが入っています。詳しい画像は公式サイトを見てもらえるとわかりやすいと思います。以下公式サイトより2021SSより発足された『YUICHI TOYAMA:5』(ユウイチトヤマ・ファイブ)の1st コレクション。ねじ山が潰れにくい六角形状の頭を持つ蝶番ねじや、βチタンの板材をプレスと切削で仕上げた板抜きのフロントとテンプル、装着性を高めるため細かなラインを施した軽量のチタン製鼻パッド等、こだわり抜いたパーツを用い機能美を追求した本作はかけ手を選ばない、心地よくかけていただけるアイウェアです。外山氏が影響を受けた街の名前を冠した「KYOTO」はシンプルなボストン型メタルフレーム。 ホワイトゴールドに細いラインで描かれたブラックの装飾はさりげないデザインでシンプル過ぎず、華美でない、バランスの取れたカラーです。 サイズ詳細 フレーム総幅:138mm レンズ縦幅:42mm レンズ横幅:48mm ブリッジ幅:20mm テンプル長:145mm・あくまで中古の為、神経質な方はご遠慮下さい。・返品、クレームは受け付けませんので、不明点などは事前にコメントをお願い致します。・別でも出品しているのと、気に入っているアイテムですので、突然出品を停止する場合がございます。ayame アヤメYELLOW PLUS イエローズプラスMOSCOT モスコット白山眼鏡TOMFORDトムフォードeyevan アイヴァン728510eyevanlesca レスカoliver goldsmith オリバーゴールドスミスoliver peoples オリバーピープルnative sonsMIKITA マイキータ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オークリー サングラス紫 FLAK JACKET アジアンフィットモンクレール ML5147 008 メガネ フレーム ガンメタル チタンフレームMonkeyFlip モンキーフリップ レヴェルテン丁寧梱包★迅速発送 RB4258F 601/80 大流行中!ライトブルーレイバン金子メガネ KV-2 未使用品