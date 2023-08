ドナルドタカヤマ

9′6″ x 30” x 4 1/2”

FINS:クワッド+ ボックス

Donald Takayama SUPボード パドル フィン タカヤマ 9’6”



ボードとパドルとフィンです。

出番はほとんどなく三年間ほど室内にて保管、この一ヶ月間は物置にて保管しておりました。SUPはやらなそうなので出品致します。

動かした時などにテールが割れた箇所があります。保管時に他のものに触れた汚れや傷なども多数あります。日焼けも多少しているとおもいます。

オールも小傷と先に少し欠けたところがあります。

パドルの長さ約181cm、パドルの太い部分は約19cm

重さは約10.7kgだとおもいます。

千葉県勝浦市部原ポイントかその近くのセブンイレブンあたりでの手渡し希望です。希望があれば鴨川市マルキポイント周辺での手渡し可能です。

#フィッシング

#クルージング

#supヨガ

#ドナルドタカヤマ

#タカヤマシェイプ

#SUPセット

#サップセット

#Stand up puddle board fin

ドナルドタカヤマハワイアンプロデザインSUPEhukaiKai Sallas pro ModelHawaiian Pro9′6″ x 30” x 4 1/2” FINS:クワッド+ ボックスボードとパドルとフィンです。出番はほとんどなく三年間ほど室内にて保管、この一ヶ月間は物置にて保管しておりました。SUPはやらなそうなので出品致します。動かした時などにテールが割れた箇所があります。保管時に他のものに触れた汚れや傷なども多数あります。日焼けも多少しているとおもいます。オールも小傷と先に少し欠けたところがあります。パドルの長さ約181cm、パドルの太い部分は約19cm重さは約10.7kgだとおもいます。千葉県勝浦市部原ポイントかその近くのセブンイレブンあたりでの手渡し希望です。希望があれば鴨川市マルキポイント周辺での手渡し可能です。#フィッシング#クルージング#supヨガ#ドナルドタカヤマ#タカヤマシェイプ#SUPセット#サップセット#Stand up puddle board fin

