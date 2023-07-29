【最安値挑戦！】 ルンバ アイロボット i2 Roomba iRobot 掃除機

iRobot Roomba i2
【新品】アイリスオーヤマ ロボット掃除機 IC-R01-W
ダイソンヘアドライヤー supersonic HD-03
昨年、2022年7月に40,000円程で購入。
未使用☆ROBOROCK S6 MaxV（開封のみ）
DEEBOT U2 Pro
5回ほどしか使用していないので、綺麗な状態です。
◎ ダイソン DC48 サイクロン式掃除機
ダイソン V7 スティッククリーナー 掃除機
本体と充電器、替えフィルター1つ
新品❣ロボロック(Roborock) S6 MaxV 黒 ロボット掃除機
機械がよくわからないため私には向いておらず。
エコバックス DEEBOT T9＋ 新品未使用
ダイソンv12detect slim＋ 付属品一式
多少のスレやホコリの付着はあります。
ブラーバジェットm6 新品未開封
中古品にご理解頂ける方のみご購入下さい。
【使用感少ない】東芝 トルネオV VC-CL3000X-S コードレスクリーナー
アイロボット ルンバ ルンバI3 ルンバi3
専用の箱が無いため、プチプチに包み
【動作.バッテリー◎/清掃済】ダイソン コードレスクリーナー DC62 掃除機
ルンバが入る大きさの箱に入れて発送します。
⭐️美品KARCHER ケルヒャースチームクリーナー SC JKT 20 掃除機
箱を用意したりするので少しお時間いただくかもしれません。
アイロボット ルンバ i2 iRobot Roomba
激安 Dreame H11 乾湿両用 コードレス掃除機
◎即購入OK！
dyson ダイソン 布団クリーナー V6 mattress ふとん掃除機
アイリスオーヤマ コードレスリンサークリーナー 充電式
ロボット掃除機 お掃除ロボット 掃除ロボット ルンバi2 掃除機 コードレス 家電 強力吸引 自動充電 機能 搭載
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SwitchBot S1 Plus ロボット掃除機
【付属品完備、美品】Shark EVOPOWER SYSTEM CS651JBL
Dyson Micro Plus_SV33 FF PL SV33FFPL
iRobot Roomba i2昨年、2022年7月に40,000円程で購入。5回ほどしか使用していないので、綺麗な状態です。本体と充電器、替えフィルター1つ機械がよくわからないため私には向いておらず。多少のスレやホコリの付着はあります。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さい。専用の箱が無いため、プチプチに包みルンバが入る大きさの箱に入れて発送します。箱を用意したりするので少しお時間いただくかもしれません。◎即購入OK！ロボット掃除機 お掃除ロボット 掃除ロボット ルンバi2 掃除機 コードレス 家電 強力吸引 自動充電 機能 搭載