全ての イージーブースト アディダス 350 27.5cm v1 スニーカー

Yeezy Boost 350 v1

色:Pirate Black パイレート ブラック 黒

サイズ:27.5cm US9.5

アディダス イージーブースト 350 v1 27.5cm

状態:新品未使用

2023/6/1のadidasのアプリにて当選して購入しました。

Yeezy屈指の人気シリーズの350から復刻リリースされた初期カラーであるPirate Black になります。Yeezyシリーズは今後販売の予定がない為、ますます希少になることは間違いないと思います。

新品未使用。

すり替え防止の為、購入後の返品返金についてはお断りしております。

#adidas

#yeezy

#yeezyboost

#kanyewest

#balenciaga

#yeezygap

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イージー 商品の状態 新品、未使用

