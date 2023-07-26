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全ての イージーブースト アディダス 350 27.5cm v1 スニーカー

商品の説明

Yeezy Boost 350 v1
ナイキ ダンク ロー シェニール スウッシュ "ブラック グレー
色：Pirate Black パイレート ブラック 黒
kota様専用　adidas Yeezy Boost 350 V2 Butter
サイズ：27.5cm US9.5
アディダス イージーブースト 350 v1 27.5cm
状態：新品未使用
balenciaga 3xl サイズ40 スニーカー

最終値下げ‼️クリスチャンルブタンスニーカー　サイズ41‼️
2023/6/1のadidasのアプリにて当選して購入しました。
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Yeezy屈指の人気シリーズの350から復刻リリースされた初期カラーであるPirate Black になります。Yeezyシリーズは今後販売の予定がない為、ますます希少になることは間違いないと思います。
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すり替え防止の為、購入後の返品返金についてはお断りしております。
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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドイージー
商品の状態新品、未使用

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Yeezy Boost 350 v1色：Pirate Black パイレート ブラック 黒サイズ：27.5cm US9.5状態：新品未使用2023/6/1のadidasのアプリにて当選して購入しました。Yeezy屈指の人気シリーズの350から復刻リリースされた初期カラーであるPirate Black になります。Yeezyシリーズは今後販売の予定がない為、ますます希少になることは間違いないと思います。新品未使用。すり替え防止の為、購入後の返品返金についてはお断りしております。#adidas#yeezy#yeezyboost#kanyewest#balenciaga#yeezygap

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商品のサイズ27.5cm
ブランドイージー
商品の状態新品、未使用

全ての イージーブースト アディダス 350 27.5cm v1 スニーカー

5分钟前

全ての イージーブースト アディダス 350 27.5cm v1 スニーカー

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