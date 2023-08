写真9枚目はイメージです。

第一次世界大戦、第二次世界大戦時代に

使われていた実際に

SWEET HEART JEWELRY(ロケットハート)

スウィートハートジュエリーネックレスです。

12k 1/20のゴールドフィルドにMother of Pearlの

パールが使われており、象徴は『USN』。

息子が海軍兵として戦争へ、

その時にMotherに贈られたと思われ、

中には大切な人の写真を入れることができる

歴史のある価値ある特別なチャームとなります。

まだまだ評価されていないロケットハートですが、

ヴィンテージがお好きな方には、

とてもしっくりくるアイテムかと思います。

USNショールカラージャケットなどにも

非常に合わせやすく、女性はもちろん、

男性がつけても落ち着いた印象です。

この機会に是非ご検討ください。

戦時中にこのようなパフィハートを

大切な人に贈るられていたと思うと

とても素敵だと思います。

【素材とサイズ】

ペンダントトップはゴールド12K 1/20の表記あり。

男性、女性でも良いサイズかと思います。

チェーン付きなのですぐにでもご使用になれます。

チェーンも当時もののビンテージとなります。

【状態】

ペンダントトップは、硫化で黒ずんでおり、

当時の歴史・雰囲気を感じられるので、

磨いたりはせず、現状お渡しとなります。

画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色、画像と現物の色味に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。

ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。

※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。

スウィートハートジュエリー

スイートハートジュエリー

パフィーハートネックレス

ヴィンテージネックレス

ビンテージネックレス

sweet heart jewelry

USN

USMC

NAVY

ARMY

1910s

1920s

1930s

1940s

1950s

カラー···ゴールド

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

