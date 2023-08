【T-ポイント5倍】 ローブドフルール　ロングドレス　黒レース ドレス

大人気の高級キャバドレス大量格安出品中!!

撮影用で1.2回使用しただけのドレスなので状態はいいと思いますが、保管の仕方が衣装ケースに詰め込んでましたので色が移ったりしているものもあります。

あくまで中古品です、素人目での検品なので傷みや汚れ、ほつれ等を見落としている可能性がありますのでご了承ください。

傷み等ある場合は写真を載せております。

購入後のクレームは受付できません。

サイズはバラバラです。

セット売り可能です。

エメラルドグリーンドットドレスです⭐︎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローブドフルール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

