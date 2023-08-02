殿堂 EF-S ☆新品級極上品☆Canon 24mm STM F2.8 レンズ(単焦点)

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【C2487】マミヤ Mamiya SEKOR C 55mm F2.8 645



Fujifilm XF27mm F2.8 シルバー 美品

☆キャノンのパンケーキレンズ、EF-S 24mm 1:2.8 STMです。

最終値下げ‼️IRIX 11㎜ F4



美品 HELIOS-44M-4 ZENIT 58mm 【SALE中】

☆35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。

FUJI FILM xf16mm f1.4 r WR

カメラに装着していることを感じさせない約125gの軽量・コンパクトなサイズで、気軽にどこへでも持ち運ぶことができます。

Voigtlander フォクトレンダー 10mm F5.6 ソニーEマウント

自然な画角で、スナップ写真やポートレート、風景など、さまざまな撮影で活躍します。

SIGMA 30mm F1.4 DC HSM Nikon F-DXマウント

非球面レンズの採用により、画面全体での高画質も実現。

【再値下げ】EF50mm F1.8 STM EF50+レンズフード ES-68）



Tokina atx-m 23mm f1.4 フジXマウント

☆目立ったあたり、キズ、汚れ、スレ、使用感などなく綺麗です、またレンズ及びレンズ内も雲、キズ、カビ、ゴミなどなく綺麗です。

TTArtisan 21mm f/1.5 ASPH zマウント



SIGMA 14-24 art f2.8 フルサイズ SONY Eマウント

☆私感ですので神経質な方の購入は、ご遠慮お願いいたします。

SIGMA 50mm f1.8 単焦点レンズ シグマ



フォクトレンダーnokton 35mm f1.2 Fujifilm Xマウント

☆動作確認済みです。

CONTAX Planar 45mm F2 T*



《希少》RICOH AUTO RIKENON 28mm F2.8 【光学美品】

☆付属品は新品のフロント及びリアのレンズキャップだけです、その他付属品は何もありません。

SONY 55-210mm F4.5-6.3 OSS レンズ



Rollei Rolleinar MACRO 50mm F3.5

☆商品到着後に、初期動作不良の場合は3日以内であれば対応いたします。

【本日最終】NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR



Nikon Ai-S NIKKOR 50mm F1.4 AIS ニコンレンズ



ニコンNikon レンズ

Canon EF-S24F2.8 STM

【極美品】sony FE 35mm F1.4 GM



【新品同様】FUJIFILM XF35mm F1.4 R

AF機構有無: AF

【値下！】美品！Canon EF 70-200mm f4 L USM フード付

color: BLACK

RF16mm F2.8 STM

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

【中古】Kowa コーワ Prominar Anamorpbic 16-D

フォーマット種類: APS−C

富士フィルムFUJIFILM XF35mm f1.4 R 単焦点レンズ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

SONY SEL14TC 1.4X テレコンバーター

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

［実用品］AF-S NIKKOR 50mmF1.4G

交換レンズタイプ: 単焦点レンズ

Tamron af 90mm f2.8DI MACRO PENTAX

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

Leitz Elmar 50mm F3.5 ニッケルエルマー 沈胴式 ライカ



七工匠 7artisans 50mm F1.1 Mマウント

#キヤノン

LUMIX G VARIO 7-14mm 4/20最終値下げ



SONY FE50mmF1.8単焦点レンズαEマウント

Canon EF24F2.8

LENSBABY Edge35



Nikon UW-NIKKOR 1:2.8 15mm 水中カメラレンズ

AF機構有無: AF

新品 LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 ライカLマウント 未使用

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

極美品 分解清掃済 Industar 61 L/Z 50mm f2.8 2

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。☆キャノンのパンケーキレンズ、EF-S 24mm 1:2.8 STMです。☆35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。カメラに装着していることを感じさせない約125gの軽量・コンパクトなサイズで、気軽にどこへでも持ち運ぶことができます。自然な画角で、スナップ写真やポートレート、風景など、さまざまな撮影で活躍します。非球面レンズの採用により、画面全体での高画質も実現。☆目立ったあたり、キズ、汚れ、スレ、使用感などなく綺麗です、またレンズ及びレンズ内も雲、キズ、カビ、ゴミなどなく綺麗です。☆私感ですので神経質な方の購入は、ご遠慮お願いいたします。☆動作確認済みです。☆付属品は新品のフロント及びリアのレンズキャップだけです、その他付属品は何もありません。☆商品到着後に、初期動作不良の場合は3日以内であれば対応いたします。Canon EF-S24F2.8 STMAF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外フォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用交換レンズタイプ: 単焦点レンズ特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#キヤノンCanon EF24F2.8AF機構有無: AFズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

Canon 50mm f1.4 Leica Lマウント (L39 LTM)★値下げ★Canon EF50mm f/1.8 Ⅱ 単焦点レンズ✨極美品♪超広角✨Canon 単焦点レンズ EF20mm F2.8 USM⭐️Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM キヤノンCanon EF50mm F1.8 STM 単焦点レンズ