ご覧下さいまして

あーりん様専用 BACCA 襟つきワンピース

誠にありがとうございます♪

Amiur deep v design long ops



アダムエロペ プリントコンビワンピース 花柄 ドット 結婚式 お呼ばれ

❁︎フォローしましたとコメントでお値引き致します♪

sybilla★シビラ★ロングワンピース★ノースリーブ★バイカラー★40★春夏物

⇒〜4999円 300円引き

フミエタナカ FUMIE=TANAKA ワンピース

⇒5000円〜 500円引き

【UN3D.】サッシュドレープワンピース



oll kyoto ワンピース bib dress

❁︎即購入OK

イヴサンローラン Yves Sant Laurent ワンピース

❁︎同時購入・リピーター様特別お値引き致します♪

プルミエアロンディスモン 袖コンシャスワンピース

⇒お値引き交渉もお気軽にお声がけ下さい

【アメリビンテージ】Ameri vintage 結婚式お呼ばれ ドレス セット

✼••┈┈••✼

2022 SS sfide 柄ワンピース



☆フランス製☆ レオナール 長袖ワンピース シルク100%

セルフォードのフォーマルワンピースです♡

デニムロング丈女性大人気新品サロベットワンピースレディース4gp



【新品】furfur ファーファー フラワーモチーフワンピース 花柄 メッシュ

お顔をパッと明るく見せてくれる

【希少】ダイアンフォンファステンバーグ シルクラップワンピース 花柄 幾何学

ライトベージュのお色味をベースに

ジャガードビスチェセットドレス

トップスとスカート部分を分けることで

ritsuko karita リブニットドレス

ワンピースなのにセットアップ風のお仕立てに♡

ClaSTEllaR PLEATED LONG DRESS



【新品】BORDERS at BALCONボーダースリーブTシャツドレス 38

ややハイウエスト仕様になっているため

ノーフェラガモ ワンピース 大きいサイズ

スタイル良く綺麗に見せてくれる魅力的な一枚に◎

ほぼ日✖️YAEKA スモックドレス



Ameri VINTAGE UND 2WAY DEFORMATION DRESS

バックはケープのようなデザインにすることで

マックスマーラ リネン ツーピース 38

開いたお背中を程よく隠し、

ハイブリッドレザーチュールスプリングコート

細部まで女性らしく、

MOGA タスランタイプライターワンピース

美しく魅せる計算されたデザインに惚れ惚れします♡

新品未開封*トッコ 前後2wayラメ入りリブニットストライププリーツワンピース



希少✨ ISSEY MIYAKE me 変形 ロングワンピース プリーツ

シワになりにくく、肉厚でハリがあるため

【美品】eimy istoire リトルフラワーレースマーメイドワンピース

綺麗なシルエットを常にキープしてくれるだけでなく

ヴィンテージ フランス 刺繍 テープ パイピング 長袖 グランパシャツ ワンピ

裏地付きでしなやかな肌触りですので着心地も快適◎

M.&KYOKO ワンピース



Docking Gather Onepiece / todayful ◎即配送◎

セレモニーにはもちろん、デイリーにも活躍でき

hanahana様専用新品未使用♡ヌキテパ コットンボイルホイル ワンピース

オールシーズンで長く活躍するかと思います。

美品♪プラージュ 2021 リネン100% ロングシャツワンピース マキシ丈 麻



sahara marte vintage 22AW ワンピース

この機会にぜひいかがでしょうか?

sandro ブルーフラワーレースドレス



STUDIOS かじまり リンクルランダムプリーツワンピース



yokochanコクーンスカートドレス

❁︎ CELFORD

【美品】*シーニューヨーク* 2way花柄フリルワンピース 刺繍

ノースリーブワンピース マキシ丈 ひざ下 ベージュ ドレス 冠婚葬祭 結婚式 披露宴 お呼ばれ ご挨拶 謝恩会 式典 学校行事 参観日 ママスーツ パーティー

MILK レイアdress ワンピース

・裏地あり

ワンダフルワールド、ピンクハウス、カネコイサオ

・伸縮性あり

羽織りセットアップワンピース



美品 大きいサイズXL ラルフローレン ロング シャツワンピース 白襟 ベルト

❁︎カラー:ライトベージュ

anuans ストレートタックカットワンピース ホワイト M



【captino様専用】イッセイミヤケ ISSEY MIYAKE ワンピース

❁︎サイズ:36(S〜M相当)

90's PINK HOUSE ピンクハウス ジャンパースカート



美品!エポカ セットアップワンピース 40 リネン

肩幅:33㎝

完売品!新品未使用【agawd/アガウド】シャドーチェックワンピース

身幅:42㎝

【完売レア】タックプリーツニットワンピース FRAY.ID フレイアイディー

着丈:102㎝

【超美品】♡スナイデル♡ブラウスカラードッキングニットワンピース♡

脇口:17㎝

エリン 雑誌掲載マキシワンピース

ウエスト:76㎝

ADAM ET ROPE' ドロストドッキングカットワンピース



Miller ワンピース M キャナルジーン アングリッド

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

【美品】DVF レースラップワンピース ネイビー



希少 プリーツプリーズ イッセイミヤケ 総柄 ワンピース size4



新品未使用 ハーリップトゥ ブルードレス

❁︎素材

greed international ブラックワンピースA-123

表地:ポリエステル

70'sパキスタン綿エスニックワンピース

裏地:ポリエステル

コムデギャルソンコムデギャルソン ドットワンピース



Lily brown ワッシャーフリルワンピース



フォグリネンワーク 轟木節子さんコラボ ユヌ ローブ ネイビー

❁︎状態

限定お値下げ☺️パッチワーク柄のロングエプロンワンピース☺️

目立った傷や汚れはなくとても綺麗な状態です。

AMERI UND RENEE CUTWORK DRESS ブラック

まだまだ末長くご着用頂けます♪

フレイアイディー ウエストシャーリングプリントワンピース FRAYI.D 春夏



Her lip to ハーリップトゥー サマードレス ワンピース



新品未使用 Mystrada (マイストラーダ) プリーツ配色ニットワンピース

❁︎発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。

saqui ピンタックシャツドレス ワンピース



草原の虹のドレス MARIHA



【mさま専用】カプリシュレマージュ ビスチェSETワンピース

❁︎出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きますが、仕事の都合上遅れてしまう場合があります。

美品 レオナール ロング ワンピース 花柄 ウエストリボン ベージュ サイズL



beams★ビームス★希少スティーブンタイ★ワンピース★

❁ 他にも多数出品中!

あい♡様専用 Herlipto Always A Lady Dress

同時購入でお値引きしております⇨#maholyshop

タグ付き未着用品 LE GIAZIK ワンピース



あんちゃんとくう様専用



【未使用品】mame kurogouchi ペイズリージャガードクラシックドレス

❁ ご不明点があればお気軽にコメント下さいませ。

TADASHI SHOJIロングドレス(ピンク)



ZARA ザラ ワンピース

※購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。

新品コットンワンピース



美品 アドーア セーラー ロングワンピース

195035

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧下さいまして 誠にありがとうございます♪❁︎フォローしましたとコメントでお値引き致します♪⇒〜4999円 300円引き⇒5000円〜 500円引き❁︎即購入OK❁︎同時購入・リピーター様特別お値引き致します♪⇒お値引き交渉もお気軽にお声がけ下さい✼••┈┈••✼セルフォードのフォーマルワンピースです♡お顔をパッと明るく見せてくれるライトベージュのお色味をベースにトップスとスカート部分を分けることでワンピースなのにセットアップ風のお仕立てに♡ややハイウエスト仕様になっているためスタイル良く綺麗に見せてくれる魅力的な一枚に◎バックはケープのようなデザインにすることで開いたお背中を程よく隠し、細部まで女性らしく、美しく魅せる計算されたデザインに惚れ惚れします♡シワになりにくく、肉厚でハリがあるため綺麗なシルエットを常にキープしてくれるだけでなく裏地付きでしなやかな肌触りですので着心地も快適◎セレモニーにはもちろん、デイリーにも活躍できオールシーズンで長く活躍するかと思います。この機会にぜひいかがでしょうか?❁︎ CELFORDノースリーブワンピース マキシ丈 ひざ下 ベージュ ドレス 冠婚葬祭 結婚式 披露宴 お呼ばれ ご挨拶 謝恩会 式典 学校行事 参観日 ママスーツ パーティー・裏地あり・伸縮性あり❁︎カラー:ライトベージュ❁︎サイズ:36(S〜M相当) 肩幅:33㎝ 身幅:42㎝ 着丈:102㎝ 脇口:17㎝ ウエスト:76㎝※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。❁︎素材 表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル❁︎状態目立った傷や汚れはなくとても綺麗な状態です。まだまだ末長くご着用頂けます♪❁︎発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。❁︎出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きますが、仕事の都合上遅れてしまう場合があります。❁ 他にも多数出品中!同時購入でお値引きしております⇨#maholyshop ❁ ご不明点があればお気軽にコメント下さいませ。※購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。195035

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バチェラー 岩間恵さん着用【新品】LADYチョーカーネックレースワンピースフミカウチダ✨クロスオーバー ニットワンピース バック クロスオープン美品 マーメイドシルエットニットワンピースDebut de Fiore ロングワンピース レース ♡清楚♡ネイビー 春夏新品タグ付き MADISONBLUE ベルテッドワンピース ロング丈 フレア新品未使用 セルフォードワンピース【オールシーズン】tomorrow land マカフィー*デニムワンピース【美品】ENFOLDの半袖黒ワンピース サイズ36新品 ロングワンピースグレースコンチネンタル✨20SS レース刺繍 ロングワンピース ラベンダー 36