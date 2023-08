ご覧頂きありがとうございます。

メーカー:CONVERSE

nonnative® × CONVERSE® PRO-LEATHER HI

アイテム:CONVERSE ALL STAR HI

カラー:ブラック

サイズ:27.5cm

原産国:日本

付属品:箱

状態:新品未使用

定価:14,300円(税込)

画像6〜10枚目が現品です。

converse【コンバース】定番モデルのオールスター。

MADE IN JAPANオールスター。

定番のオールスターとは異なる生成りテープ(ミッドソール部分)、コットンシューレース、ヒールパッチの下部分に施された「MADE IN JAPAN」の印字がプレミアム感を演出します。

※素人保管のため神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮下さい。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。

CONVERSE

converse

コンバース

ALL STAR

オールスター

ハイカット

MADE IN JAPAN

日本製

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

