無料発送 Auto Ricoh Rikenon M42マウント F1.8 55mm レンズ(単焦点)

【商品説明】Ricoh Auto Rikenon 55mm F1.8M42マウントになります。M42マウントが選択できないためαEマウントを選択しております。同じM42マウントアダプターの中でも安価なものですと、無限遠が出ないなどのトラブルもありますが、アダプタ起因によるトラブルでの返品はお断りしておりますので、予めご了承ください。1964年に発売されたフィルムカメラ「SINGLEX TLS」用セットレンズとして用意されたもので、一部では富岡光学製と言う声もございます。●外観塗装落ちや目立った傷も比較的少なく綺麗な状態を保っています。●光学系 レンズ光学系は、目視ではチリ、埃の混入は僅かで、カビ、曇りはありません。絞り羽根は油膜、固着、粘り全く無く、動作も良好です。●機能系絞りリング、ヘリコイドのトルク感は全域スムーズです。○●付属品●○・本体 ・フロントキャップ・リアキャップ※画像にあるものが全てです※上記商品説明はあくまで当方の主観的コメントとなりますため、基本的には写真にてご判断くださいますようお願いいたします。 ヴィンテージにて完全、極上美品等、現行製品質をお求めの方、僅かな拭き傷や塵、埃の混入も許せないという方はご購入をお控え下さい。 オールドレンズ、中古カメラ等、現状品でのお取引にご理解のある方のご購入をお待ちしております。 何分古い物ですので常識の範囲外でのご返品などは対応致しかねますのでご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。【お願い】 トラブル防止のため、購入を検討されている場合には必ずプロフィール欄をご確認の上お取引をお願いいたします。#CONTAX #CarlZeiss #YASHIKA #MINOLTA #SONY #Panasonic #Pentax #Nikon #Canon #Olympus #FUJIFILM #単焦点レンズ #ミラーレス #オールドレンズ #富岡

