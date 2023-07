ご覧いただきありがとうございます。

伊太利屋 GK Italiya ロング ナイロン コート アウター ジップアップ

ヨウジヤマモト、 Y's、LIMI feu、コムデギャルソン、イッセイミヤケを多数出品しております。是非、ご覧になって下さい。

#baum_ys

▶︎ Brand

Y's/ワイズ

▶︎ Item Name

21AW W/GABARDINE CHECK

SHAWL COLLAR COAT

▶︎ Size / 2

▶︎ 実寸サイズ

肩幅 : 約55cm /身幅 : 約56cm

袖丈 : 約62cm/ 着丈 : 約118cm

▶︎ カラー / 濃紺×マルチ

▶︎ 素材

表地 毛100%/裏地 キュプラ100%

▶︎ Detail

外側 サイドポケット×2/内側 ポケット×1

▶︎Price/170500円

▶︎ コンディション / SA

コンディションランク

S : 新品、未使用に近い商品

A : 使用感が少なく非常に状態が良い商品

B : 使用感があるが傷や汚れの少ない商品

C : 使用感があり傷や汚れがある商品

D : 使用感が目立つ難がある商品

▶︎ 商品詳細

先染めのギャバジンを使用したコート。エアータンブラー加工を施した生地は、程よい柔らかさとしなやかさが特徴です。重心の低いショールカラーのコートとパネルチェック柄を合わせることでマニッシュなスタイリングを表現します。フロントには内かけベルト用の留めが付いており、ベルトを留めてもお召し頂けます。

※ご購入後のキャンセル、返品、返金は承れませんのでご了承下さいませ。

管理番号 852

Ground Y

Y-3 ワイスリー

S'TYE サイト

Y's BANG ON!

FEMME ファム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

