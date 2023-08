欲しいの Supreme 【即完売】 フェイクファージップアップパーカー M パーカー

Supreme Faux Fur Lined Zip Up Hooded Sweatshirt シュプリーム フェイクファー ジップアップ フーデッド スウェットシャツ HOODIE パーカー

カラー ナチュラル

サイズ M

定価 35200円

2022年12月発売

シュプリーム渋谷店で購入、数回着用しましたが、サイズが合わなかったため出品いたします。

人気の即完売商品でした。

バックにフェイクファー素材でロゴが入ったジップアップパーカー。バッグロゴのインパクト抜群で存在感があります。ボディー、フードにも同じファーが使われており、肌触りは極上毛布そのもので保温力があり、重宝できる優れものです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

