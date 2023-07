ナイキ エアマックス 95 "アンロックド" 27cm正規品になります。

【商品説明】

アウトソールにNIKE GRINDラバーを用いて、サスティナブルな取り組みとデザイン性を両立した一足になります。

【状態】

目立つ傷や汚れはございません。

加水分解、エア漏れはございません。

【付属品】

箱有りになります。

黒タグが付属します。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

【サイズ確認】

サイズ感、他サイズのご質問はお答えしかねます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN27

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

特にAIR FORCE1(エアーフォースワン)やAIRJORDAN(エアジョーダン)の1.2.3.4.5から6.7.8.9.10と11.12やAIR MAX(エアマックス)90.95.96.97などLOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)問わず強化しております。CW2188-991

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのkawaii(かわいい)厚底靴の他にもウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のお洒落なシューズから、ランニングやジョギング、ジム、フィットネス、バッシュなど用途を問わず取り揃えております!

off-white(オフホワイト)Travis(トラヴィス)やsupreme(シュプリーム)などトレンドのブランド(本物)も取り揃えております!

定番人気のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカ、ニューバランスなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボ限定品、プレ値のレア商品も充実。

ストリートファッションFR2やKITHやBALENCIAGAなどに合うオールスターなども取り扱っております。

各種カラー青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や小さめサイズ21.22.23.24から普通サイズ(cm)25.26.27.28.29や30.31も充実しております!

管理番号#U09313 0605

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

