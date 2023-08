【GINGER掲載商品】 monet 新品 サイドゴア スニーカー センタージップ スニーカー

ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)

■■■

[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

■■■

[商品の状態]

"ランク(N)試着のみ

型崩れ (なし) 薄汚れ (なし) 擦れ (なし) 使用感 (なし)"

■■■

[商品の詳細]

管理番号:A-6078

素材:シープスエード エコレザー

カラー:ブラック

サイズ:24.5㎝

■■■

[商品説明]

"〇アイテム

monet サイドゴア センタージップ フロントジップ

スニーカー軽量 高級 レザー"

■■■

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド モネ 商品の状態 新品、未使用

