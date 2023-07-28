【超ポイント祭?期間限定】 SE 【新品未使用】iPhone (第3世代) GB 64 スターライト スマートフォン本体

iPhone SE (第3世代) スターライト 64 GB

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2台持ちのため、購入しましたが会社でスマホが支給されたので不要となり、出品いたします。

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機種： iPhone SE（第3世代）simフリー

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容量： 64GB

iPhoneSE第二世代 64GB SIMフリー

カラー： スターライト（白）

新品未使用 POCO F4 GT 8GB + 128GB

キャリア：docomo

iPhone 11 (PRODUCT)RED 64 GB SIMフリー

残債： 一括購入、残金なし

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不具合についてはAppleに直接お問合せをお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

iPhone SE (第3世代) スターライト 64 GB2台持ちのため、購入しましたが会社でスマホが支給されたので不要となり、出品いたします。機種： iPhone SE（第3世代）simフリー容量： 64GBカラー： スターライト（白）キャリア：docomo残債： 一括購入、残金なし即購入OKすり替え防止のため返品NG不具合についてはAppleに直接お問合せをお願いいたします。

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