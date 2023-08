✅はじめに

送料無料・即購入OKです。

新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

古着男子 古着女子 ともに ユニセックス でご着用いただけるアイテムを多数取り揃えております

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ステューシー・スラッシャー

✅商品情報

ブランド: adidas originals アディダスオリジナルス

色柄: ブラック / 黒 クレイジーパターン

サイズ表記: M

素材: <本体> ポリエステル100%

<切替> ナイロン100%

状態:良好( 目立った傷や汚れなし)

定番カラー の ブルゾン に背面の ビッグトレフォイル 刺繍が かっこいい デザイン

ワンポイント の 刺繍ロゴ 、フリース / ナイロン素材の切り替えもトレフォイル型でおしゃれです☆

ゆったりサイズ で オーバーサイズ ゆるだぼ な着こなしもOK!

あまり見かけない 希少 な レアデザイン です!

#ビッグロゴ

#スリーストライプ

#ビッグシルエット

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:64

身幅:60

肩幅:ラグランスリーブ

袖丈:71(首元~袖先)

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

補償、匿名性、追跡が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1~3日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非…

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

