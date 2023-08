手数料安い 任天堂/Nintendo switch本体有機EL JCホワイト　一年保証あり 家庭用ゲーム本体

ご閲覧くださりありがとうございます!

こちらは新品、未開封品です。

プレゼント用に購入しましたが、不要になってしまった為出品致します。

購入日 2023.6.26

1年保証あり。レシートあり。(紛失しないように今は店舗印の所にすぐはがせる程度にテープで貼り付けてます。)

コメントなしの即購入歓迎です!

他にも多数アミューズメント景品を出品しております。

同梱発送でお値下げ可能です!!

気になる商品などございましたらお気軽にコメント宜しくお願い致しますm(_ _)m!

#ケイshopアミューズメント一覧

よく出品しているのが‥

アミューズメント景品にご理解のある方のご購入をお待ちしております!

ペットなし、喫煙者なしです。

※発送はなるべく早めにさせて頂きますが‥育児&仕事があるため余裕を持たせて4〜7日とさせて頂いております。

お急ぎの方はコメントよりお知らせください。

アミューズメント景品は全て新品、未使用品のみの出品となっております。

フィギュアなど箱に入ってるもので、箱不要の方はコメントください。

送料変わらなければ箱のままですが、送料が変わる時は差額分お値引きさせて頂きます!!

ご検討宜しくお願い致しますm(_ _)m!!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

