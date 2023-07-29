カタログギフトも！ 1 JORDAN HIGH グリーン ZOOM スニーカー

メインカラー···グリーン

◆新品26.0cm◆アディダス スタンスミス ホワイト/ブラックパール

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

ポンプフューリー シトロン 美品 27.5㎝

スニーカー型···ハイカット(High)

専用 ニューバランス 2002R ライトグレー



【新品】 アディダス SUPERSTAR スーパースター EG4959

my君も着用していたものです。NIKEの公式で購入しましたが、箱も取っていないためありません。今はあまり見かけないレア物だとおもいます。

【新品・未使用】ナイキ ダンク LOW レトロ パンダ

値下げは可能ですので、コメントお待ちしております。中古品なのでノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メインカラー···グリーン人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)my君も着用していたものです。NIKEの公式で購入しましたが、箱も取っていないためありません。今はあまり見かけないレア物だとおもいます。値下げは可能ですので、コメントお待ちしております。中古品なのでノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE エアマックス 98 新品未使用ナイキ × スケプタ エアマックス テイルウィンド5 スケプタ 28cmSALOMON ADVANCED ACS PRO ADVANCEDM2002RLY