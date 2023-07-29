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カタログギフトも！ 1 JORDAN HIGH グリーン ZOOM スニーカー

商品の説明

メインカラー···グリーン
◆新品26.0cm◆アディダス スタンスミス ホワイト/ブラックパール
人気モデル···NIKE エアジョーダン1
ポンプフューリー　シトロン　美品　27.5㎝
スニーカー型···ハイカット(High)
専用　ニューバランス 2002R ライトグレー

【新品】 アディダス SUPERSTAR スーパースター EG4959
my君も着用していたものです。NIKEの公式で購入しましたが、箱も取っていないためありません。今はあまり見かけないレア物だとおもいます。
【新品・未使用】ナイキ ダンク LOW レトロ　パンダ
値下げは可能ですので、コメントお待ちしております。中古品なのでノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。

NIKE エアマックス 98 新品未使用

商品の情報

商品のサイズ29cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

ナイキ × スケプタ エアマックス テイルウィンド5　スケプタ　28cm

SALOMON ADVANCED ACS PRO ADVANCED

M2002RLY
メインカラー···グリーン人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)my君も着用していたものです。NIKEの公式で購入しましたが、箱も取っていないためありません。今はあまり見かけないレア物だとおもいます。値下げは可能ですので、コメントお待ちしております。中古品なのでノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。

商品の情報

商品のサイズ29cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

カタログギフトも！ 1 JORDAN HIGH グリーン ZOOM スニーカー

56分钟前

カタログギフトも！ 1 JORDAN HIGH グリーン ZOOM スニーカー

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(税込) 送料込み
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