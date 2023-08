✦ブランド PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

✦アイテム Tシャツ トップス ブラウス カットソー 幾何学模様 総柄 イッセイミヤケ 変形デザイン

✦素材 ポリエステル 100%

✦カラー マルチカラー

✦サイズ 3 Lサイズ 〜 フリーサイズ

着丈51

上部端から端直線80

裾幅46

袖幅14

※平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りしております。

※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✦状態

目立ったキズ汚れなく、使用感も少ない美品です✨

多少の使用感ございますが、目立った傷汚れなく使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます◎

状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願いいたします!

✦購入元 大手ブランドリユースショップ

✦ご不明点があればコメントにてお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

