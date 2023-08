数量は多 期間限定!ジュリアン ヘイクス(Julian Hakes)のサンダル サンダル

ジュリアン ヘイクス(Julian Hakes)のサンダル

新品未使用!!!

カラー:Carbon/Orange

素材:ポリカーボネイト(合成樹脂)

ヒール高さ:約10cm

サイズ: 35=22.5cm

こちら、

ジュリアン ヘイクス(Julian Hakes)のサンダル

イギリスのシューズブランド。

建築家であり、

橋の設計なども手掛けるJulian Hakesが設立しました。

ここ数年、

イギリスでは☆united nude☆など、

建築家からシューズデザイナーに転身するデザイナーが多く、個性と美しさが評価されています!

イギリスファッション雑誌の「Best footwear designer of the year 2012」にも選ばれています。

樹脂でできた一枚のリボンが、

ライムをむいた後に残った皮のようなラインで足を包み込むデザインです♪

底がない、☆「モヒート」☆と呼ばれるシューズのデザインは、シューズ業界に衝撃を与えました!!

靴を履いてないような、包み込まれる履き心地

デザインもオシャレで履きやすいので、普段〜パーティーまで幅広くお使いいただけます✨

素材が、レザーではないので、雨の日にも履いていただけそうです

☆素材☆ポリカーボネイト(合成樹脂) (商品の説明文に素材にはアクリルと書いてますが、実際にはポリカーボネイトになります。)

♡内張り♡ラバークッション付き

♡付属品♡専用箱

!国内定価48600円!!

かなりお得ですが、早い者勝ち!!!

サイズに関しましては、標準の表記です。

ご了承下さい。

▪お支払い後のキャンセル、返品には応じかねます。

納得して頂いてからのご購入をお願いいたします

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ジュリアンヘイクス 商品の状態 新品、未使用

