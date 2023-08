▼ 交渉中、質問中でも購入ボタンを押した方を優先します

︎︎︎︎☑︎ サイズ(cm)

肩幅 : 62.7

身幅 : 61.4

袖丈 : 57.8

着丈 : 79.7

※実寸サイズから判断下さい

※素人採寸の為、誤差はご了承下さい

︎︎︎︎︎︎☑︎ コンディション

USED品の為、画像のように穴あき、使用感はございますが古着慣れしている方でしたら問題なくこれからもたくさん着用して頂ける良いお品です

⚠️USED品・古着にご理解のない方や神経質な方はご購入をご控え下さい

︎︎︎︎︎︎☑︎ ポイント

《激レア✨》完全1点モノ

古着男子、古着女子にオススメの

US NAVY アメリカ軍 フリース ジャケットです。

デニムやチノパン、カーハートのダックパンツなど幅広いボトムスとも相性も抜群です。

サイズが合えばメンズ、レディース問わず

ご着用いただけます。

オーバーサイズでの着用も○

USA古着らしい雰囲気抜群な1着!!

JP11303432

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

