⭐︎美品 JIMMY CHOO ジミーチュウ PEGASI N/S ペガシ 2WAY ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグ ネイビー 3色スタースタッズ イタリア製 Made in Italy

⭐︎ブランド

JIMMY CHOO/ジミーチュウ

⭐︎サイズ

縦 : 約 25.0 cm

横 : 約 20.0 cm

マチ : 約 9.0 cm

ハンドル : 本体まで 約 12.0 cm

A4収納不可

⭐︎状態

多少のスレなどはございますが、大きな汚れや傷はなく良い状態ですのでまだまだお使い頂けます♪

⭐︎カラー

ネイビー

⭐︎生産国

Made in Italy

⭐︎素材

レザー

3色スタッズ

(シルバー、ゴールド、ブラック)

⭐︎購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

⭐︎配送

丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

他にもバッグや財布など沢山出品しています♫

↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓

#ロイヤルブランド

0529

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

