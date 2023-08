メインカラー···ブラウン、ベージュ

ニューバランス9060 WOR 26cm

スニーカーダンクにて購入し5.6回ほど履いてます

両足の踵の部分に削れのようなものと汚れがありますのでご注意ください(画像参照)

ソールの白い部分に汚れがついていますが発送までに可能な限りは綺麗して発送させていただきます

付属していたブラウンの靴紐もお付けします

シューズボックスに乾燥剤と一緒に入れて保管しておりますがあくまで素人保管ということをご理解ください

詳しい状態は画像をご参照いただき、質問などありましたら気軽にコメントをお願いします

#ニューバランス

#スニーカー

以下、HP商品説明

2022年の最新モデルとして登場した「90/60(ナインティシックスティ)」から、季節に映える上質なヌバックを落ち着いたカラーで彩った新色が登場。

ブランドを代表する900番台と、2000年代初頭のランニングシューズ「860」からインスピレーションを受けて登場した「90/60」は、新たなシルエットとしてこれまでのフットウエアで親和性のある要素を活かしながら、よりモダンで表現力豊なレンズを通して新たなスタイルに昇華しています。

内外で異なるデザインのNロゴ、そのベースとなるサドル部分はつま先から踵までつながり大きなNサドルを表現し、ミッドソールのデザインはインスピレーションの源となった各モデルをより誇張したものになっています。

踵部分の立体的でクリアなCRデバイス、タンの三角のロゴパーツ、ダイヤモンド型のアウトソール、ヒールのスプリットなどがデザインの特徴です。新鮮なデザインだけでなく、ミッドソールに衝撃吸収素材ABZORBを搭載し履き心地もグレードアップしています。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

