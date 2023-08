こんにちは#RITOBURI です(^^)

詳しくはプロフィールをご覧ください★

✩商品説明✩

カーハートメキシコ製ダック地デトロイトジャケットのご紹介です*

冬のおしゃれアウターの一つといえばカーハートですよね!

中でもアメリカ製のヴィンテージは大変人気の高いアイテムとなっております。

今回はジョニーデップも着用していた人気名作デトロイトジャケットのご紹介です。

カラーは人気のブラックですが、こちらはただのブラックではなく濃いグリーンっぽくも見える特徴的な色味です。

12オンスのダック生地でとにかく頑丈。

裏地はブランケット生地で防寒対策も◎

洗練されたシルエットは不朽の名作です*

近年では古着好きのみならずストリートファッションでも人気急上昇中です。

ヴィンテージのカーハートの魅力はペンキ汚れやほつれなどの使い込まれた風合いが

どれ一つとして同じ物はない、世界に一つだけのオリジナルアイテム。

しっかりした作りで、物が良いので大切に着ればこれから先何年、何十年と、ご愛着いただけます♪

#RITOBURIcarhartt ←カーハート一覧はこちら♪

#RITOBURIouter ←アウター一覧はこちら♪

●サイズ:タグ表記 USサイズ 50tall(日本サイズメンズ2XL相当)

肩幅 57cm

身幅 71cm

着丈 71cm

●素材:

表地 コットン100%

裏地 ポリエステル100%

●状態:

ヴィンテージ古着ですが状態は良好です。擦れ、色褪せ等の風合いを写真にてご確認ください。

cj-31

【自己紹介】

Little bridgeは各種定番レギュラー古着から希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。一着一着を厳選し、お客様のニーズに応えて行きます。

モデルスタッフによる着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

