2002年前後ぐらいに発売されたスケートタイプのベイプスタSK8 STA(スケートスタ)です^_^

ニューバランス NB1 990 MC3



jjjjound × new balance 990v4 NAVY

NIKEのターミネーターとダンクを足したようなデザインで古いスニーカーですが現代でもとてもかっこいいです。

【黒タグ付】Nike Terminator Black and Phantom



GUCCI グッチ テニス スリッポン

使用感やスレ汚れもありますが致命的なダメージはなくまだまだご愛用頂けると思います。

28.0cm ナイキ エアジョーダン 3 レトロ OG "ファイアレッド"



ミズノ安全靴プロスニーカー2023年限定モデル 27.0cm

簡易包装での発送となりますのでご理解の程お願いします。

New Balanc 990 v6 TC6 29.0cm



ルイヴィトン 未使用 トロカデロ・ライン スニーカー ローカット エピ レザー

素人検品の中古品ですので神経質な方や完璧を求める方はご注意下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

