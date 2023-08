現品限り一斉値下げ！ Travis Scott Nike スニーカー Air Trainer 1 CJ スニーカー

*はじめにプロフィールを必ず読んでください(*'▽'*)

日本未発売 AIR JORDAN1 MID GREY TROPICAL TEAL



コンバース ワンスターJ 【珍色】白/ネイビー 27.5cm



CONVERSE ALL STAR J 83 CAMO OX

◾︎商品名

週末価格AIR JORDAN 1 MID CHICAGO ジョーダン1 シカゴ

Travis Scott x Nike

AIR JORDAN 3 RETRO SE

Air Trainer 1 SP

NIKE エアクキニ レオパード

"Archaeo Brown and Rust Pink"

adidas スーパースター 35th記念限定NYC 未使用新品

スニーカー

29.5cm NEXUSVII Addict One Star Loafer



赤 USA製 コンバース ジャックパーセル レザー 26〜27cm



【PG / ピージー】 KNOCK2 / ノック2

◾︎付属品

ナイキ ダンク ハイ チャンピオンシップカーキ

箱、黒タグ、替え紐

ジョーダン3ミッドナイトネイビーairjordan3 midnight navy



マックス様用 クラウド5 ウォータープルーフ



ARKISTAR アーキスター スニーカー

◾︎サイズ

【新品未使用】adiidas Originals Kinetics SS80s

28cm

限定1足メンズ27.5㎝NikeAirForce1エアフォース1メタリックシルバ



にゅ スニーカー



vans スニーカー スウェード 赤 レッド レトロ

◾︎購入

【新品】ニューバランス m2002rxc キャッスルロック ゴアテックス

古物オークション

NIKE Air Max 95 OG Neon 2020

*下記説明参照

E04348 新品 NIKE AIR MAX 95 SE:9(27cm)



専用 ジョーダン エアケイデンス カデンス フラグメントデザイン 25.0cm



Nike Dunk High ナイキ ダンク ハイ "ブルーチル"

◾︎状態

■新品27.5cm■ニューバランス UXC72 RD オフホワイト/ホワイト

ランク: NS〜S

PRO-Keds ロイヤルアメリカ US9 ブルー スエード デッドストック

未使用保管、店頭展示品です☆

nike dunk hight micjganダンク ハイ ミシガン

*未使用ですが、保管ダメージがございます。保管用や鑑賞用にはおススメ出来ません。神経質な方はご遠慮下さいませ。

NIKE ZOOM FLY GYAKUSOU UNDERCOVER Purple



adidas equipment FYW XTA スタイルno. FY0951



パリサンジェルマン×ナイキ エアジョーダン4 レトロ ホワイト/ボルドー

◾︎説明

新品 27.5センチ タグ付き supreme ナイキブラック

トラヴィスコラボのスニーカーです☺︎

adidas SAMBA CLASSIC OG サンバ 美品

おまけでインソールをおつけいたします◎

newbalance NM440CHA



30周年記念ホーウィン社製ベジタンレザーUK製M576VT新品28.5cmヌメ革



ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム CU9225-100 29cm



NIKE CORTEZ NYLON VNTG



yeezy dsrt bt

◾︎ランク◾︎

CONVERSE AS (R) TREKWAVE HI ABC-MART限定 黒

N:新品

エア ジョーダン XXXVII PF

NS:小傷ある展示品または未使用品

ナイキ Air Force 1

S:使用感の少ない美品

990v6 27 US9

SA:僅かに小傷、目立たない薄汚れがある程度の中古美品

ニューバランス 990v4 27.5 made in U.S.A

A:特に大きな汚れや傷がなく特記した問題のない中古品

NIKEエアジョーダン3 RETRO SE 27cm【新品/箱タグ有り】

AB:使用感はあるが、特に問題なく使用できる中古品

KAWS × sacai × Nike Blazer Low Reed 27㎝

B:使用感、汚れ、キズ、シミ等あるが問題なく使用できる中古品

ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ OG

C:キズ、汚れ、使用感がかなりある中古品

new balance2002 ML2002RA

D:破損等あるジャンク品

希少モデル新品 NIKE AIR JORDAN 1 KO ジョーダン1KOシカゴ



26.5cm HOKA ONE ONE TOR ULTRA LO ホカオネオネ



アンダーアーマー カリー10 【最終値下げ】



PIET PARRAxNIKE SB DUNK LOW PRO

他で売れてしまう可能性もございますので

NIKE ナイキ エアマックス1

是非お早めのご検討をお願い致します☺︎

【最終】ナイキ エアジョーダン1 レトロ ミッド ニュー ラブ 2017

特に人気な商品は動きが早いです☆

エアマックス95 エナジー レブロン AIRMAX95



90s USA製 オールスター Hi マルチカラー



美品()正規品ナイキエア フォース 1 メンズ 27.5 cm

フォローしてくださってる方はコメントを

ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ オリジナル "パーフォレーテッドレザー

頂ければ多少の値下げさせて頂きます(*´ω`*)

NIKEダンクロー チャンピオンシップ コートパープル



にゅ〜ず『オレンジ』限定版 “LIMITED MODEL”



NIKE AIRVAPORMAX BETRUE 28センチ

古物商免許を所有しております☺︎

週末価格WMNS Air Jordan 1 Mid SE Black Toe

701060007706

【新品未使用】NIKEダンク ケンタッキー

鳥取県公安委員会

ちょこれーと様 専用new balance M2002RHB 27.5cm



CONVERSE ADDICT×N.HOOLYWOOD



Rick Owens converse turbodrk 28.5

当方、古物商免許を所持し、古物商免許を所持する方しか契約のできない国内古物オークション最大手のオークネット様やその他の国内古物オークション様より購入をしており、当社やその会社毎の鑑定基準をクリアした正規品のみを出品しております。

SACAI NIKE BLAZER MID black ナイキ ブレザー サカイ



ユニオン × ナイキ コルテッツ "ブラック"29.5cm



via SANGACIOバンクシーコラボ にゅーず

他にも新旧問わず、ルイヴィトン、CHANEL、GUCCI、PRADA、FENDI等も販売しております☆宜しければ他の商品も見てください!!フォロー大歓迎です(*^^*)‼︎

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

*はじめにプロフィールを必ず読んでください(*'▽'*)◾︎商品名Travis Scott x NikeAir Trainer 1 SP"Archaeo Brown and Rust Pink"スニーカー ◾︎付属品箱、黒タグ、替え紐◾︎サイズ28cm◾︎購入古物オークション*下記説明参照◾︎状態ランク: NS〜S未使用保管、店頭展示品です☆*未使用ですが、保管ダメージがございます。保管用や鑑賞用にはおススメ出来ません。神経質な方はご遠慮下さいませ。◾︎説明トラヴィスコラボのスニーカーです☺︎おまけでインソールをおつけいたします◎◾︎ランク◾︎N:新品NS:小傷ある展示品または未使用品 S:使用感の少ない美品 SA:僅かに小傷、目立たない薄汚れがある程度の中古美品 A:特に大きな汚れや傷がなく特記した問題のない中古品AB:使用感はあるが、特に問題なく使用できる中古品 B:使用感、汚れ、キズ、シミ等あるが問題なく使用できる中古品 C:キズ、汚れ、使用感がかなりある中古品 D:破損等あるジャンク品 他で売れてしまう可能性もございますので是非お早めのご検討をお願い致します☺︎特に人気な商品は動きが早いです☆フォローしてくださってる方はコメントを頂ければ多少の値下げさせて頂きます(*´ω`*)古物商免許を所有しております☺︎701060007706鳥取県公安委員会当方、古物商免許を所持し、古物商免許を所持する方しか契約のできない国内古物オークション最大手のオークネット様やその他の国内古物オークション様より購入をしており、当社やその会社毎の鑑定基準をクリアした正規品のみを出品しております。他にも新旧問わず、ルイヴィトン、CHANEL、GUCCI、PRADA、FENDI等も販売しております☆宜しければ他の商品も見てください!!フォロー大歓迎です(*^^*)‼︎

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

newbalance 992EA トリプルブラック 26.0cm海外限定 NIKE AIR FORCE 1 '07 30.0cm チリペッパーNIKE ナイキ ハイカット high ライトチョコレートA BATHING APE BAPESTAPUMA diamondsupply5/10までの限定価格【27.0★新品】adidas SAMBA LEATHERNIKE ナイキ レブロン ソルジャー XII EP【美品】NIKE ナイキテンポネクスト% 26.5 ターコイズARC'TERYX ACRUX SL 26.5cmCommon Projects 41 achilles low