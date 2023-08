限定価格セール！ ピレネックス　PYRENEX　Authentic　ブルー　青　ダウン　コート ダウンジャケット

Amazonにて購入しました。

余り使用することなく、美品です。

サイズ感は、172cm 64kgで、少しゆったり目に着られます。

[サイズ]: S

[着丈]: 69cm

[身幅]:56cm

[袖丈]:66cm

採寸は平置きの状態で計測しておりますがデザインの特性上、計測した位置により多少の誤差はご容赦ください。

素材の特性上、同じモデルでも実寸サイズには多少の個体差がございます。

#ピレネックス

#MONCLER

#モンクレール

#PYRENEX

#ダウンジャケット

#ダウン

#CANADAGOOSE

#カナダグース

#ノースフェイス

#シュプリーム

#アウター

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ピレネックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

