商品の情報 商品のサイズ L ブランド エトロ 商品の状態 新品、未使用

商品名:タグ付き ETRO テーラードジャケット ジャケット ペイズリー 色:ネイビー素材:コットン ナイロン サイズ:肩幅47cm袖丈66cm身幅52.5cm前身頃77.5cm後ろ身頃76cm 状態:目立った汚れや傷はございません。[素人検品のためご容赦ください。古着ですので小さな傷や汚れがある可能性があるということをご理解の上でご注文よろしくお願い致します。モニター観覧環境によっては画面と実際の商品の色が異なって見える場合があるのでご了承ください。]出品しているブランド品に関しては、正規店もしくは日本流通自主管理協会(AACD)に加盟している大手ブランドショップにて購入した鑑定済みの正規品ですのでご安心ください。

