READYMADE × NIKE BLAZER MID "WHITE"

レディメイド × ナイキ ブレーザー ミッド

CZ-3589-100

箱付き

サイズ 30cm

ホワイトカラーの為少し汚れは目立ちます。

写真が全てとなりますのでしっかりご確認をお願いします。

中古にご理解のない方の購入は控えてください。

値段の相談受け付けます。

どうぞ宜しくお願い致します。

READYMADE × NIKE BLAZER MID "WHITE"レディメイド × ナイキ ブレーザー ミッドCZ-3589-100箱付きサイズ 30cmホワイトカラーの為少し汚れは目立ちます。写真が全てとなりますのでしっかりご確認をお願いします。中古にご理解のない方の購入は控えてください。値段の相談受け付けます。どうぞ宜しくお願い致します。

