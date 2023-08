Maison Martin Margiela HATE LOVE シルバーリングです。

カラーはシルバー、サイズは18号ほどです。

リングトップ部分がクルクルと回転するようになっていて「HATE」「LOVE」の好きな方を上に向けることが出来ます。

状態はくすみや小傷などございますが、問題なくお使いいただけます。

付属品はございません。

よろしくお願いいたします。

指輪

ネックレス

商品の情報 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

