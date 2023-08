1ヶ月ほど普段使いで使用していて、大きなダメージはなくまだまだ使って頂けると思います。

タンニン鞣しでのヌメ革で、新品時から全体を見てもワントーン色が深くはなりましたが、まだまだ途上で使用によってより変化していく状態だと思います。

※値下げ交渉不可商品です。

定価:121000円

品番:DSB-03-DEER

カラー:ナチュラル

素材:DEERSKIN (鹿革)

生産国:JAPAN

《SIZE》

・W46cm×H33cm×D12.5cm

《商品説明》

ミモザの木から抽出した渋で鞣したディアー(鹿革)のヌメ革を揉んでシボを出した、表情豊かな質感のバッグです。

ディアー特有の、角で付け合った傷が所々で見られますが、そこがディアである証であり魅力です。

厚みがありながらも柔らかで滑らかな革質はやはりたまりません!

入れ口にはジップが施されており、セキュリティー面やプライバシーの保護、物を落とすなどの危険性の回避に対応できます。

本体表面の向かって右側の補強ストラップ下にはジップ式のポケットが隠されています。シンプルなビジュアルを追求するこのブランドらしいディテールです。

メインスペースはリネン張りとなっています。

STYLE CRAFT " DEERSKIN TOTE BAG "

商品の情報 ブランド ゲンテン 商品の状態 やや傷や汚れあり

