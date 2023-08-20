【おしゃれ】 新品未開封★キングダムBlu-ray BOX～合従軍編～ 上巻〈2枚組〉 アニメ

国内正規品の新品未開封Blu-ray（ブルーレイ）です。
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"原作:原 泰久先生監修の元、スタッフを新たに描かれているTVアニメ「キングダム」合従軍編のBlu-rayBOXが発売決定!
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国内正規品の新品未開封Blu-ray（ブルーレイ）です。「キングダムBlu-ray BOX～合従軍編～ 上巻〈2枚組〉」森田成一 / 福山潤 / 今泉賢一定価: ￥ 26400#森田成一 #福山潤 #今泉賢一 #CD・DVD【商品の説明】【初回封入特典】●キャラクターデザイン・阿部 恒描き下ろしスリーブケース(信、嬴政)●特製ブックレット 24P●秦国軍特製線画ポストカード5枚セット(信、嬴政、王賁、蒙恬、麃公、蒙武、他)"原作:原 泰久先生監修の元、スタッフを新たに描かれているTVアニメ「キングダム」合従軍編のBlu-rayBOXが発売決定!秦vs合従軍 函谷関の激戦が、今始まる! !TVアニメ「キングダム」 Blu-rayBOX 合従軍編 上巻【発売日】 2021/8/27【収録内容】 第1~13話収録【特典映像】・キングダム PV集1・ノンテロップOP 「TOMORROW」/BiSH(avex trax)・ノンテロップED 「Deep inside」/waterweed(maximum10)【商品仕様】 Blu-ray Disc2枚組/約312分予定/リニアPCM