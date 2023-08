☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆

【フォロー割引中】

・フォローして頂いている方は 500円 割引致します♪

「フォロー中です」

コメント欄にコメントして頂いた方に

500円 割引致します^_^

【まとめ買い割引中】

更に!

・1度に2点以上購入して頂いた方は 更に!500円 割引致します!

・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪

ヴィンテージ古着を主に出品しております☆

#古着SHOP【RN】

その他アイテムも宜しければご覧ください^_^

----------------------------------------------------

【商品名】

ギルドプライム

ディッキーズ

ナイロンジャケット

【ポイント】

魅力的なポイントは胸のロゴデザインです☆

トリコロールのカラーリングも魅力的です☆

マルチカラー☆

クレイジーパターン☆

コラボ品☆

ナイロンジャケットの着心地の良さも魅力的です!

【状態】

新品タグ付きです

定価33000円

【激レア】ギルドプライム ディッキーズ コラボ トリコロール 胸ロゴ

古着好き、ディッキーズ 好きにぜひ着て頂きたいです!

レディースの方も可愛く着れます!

----------------------------------------------------

【サイズ】メンズLサイズ

【カラー】トリコロール

【着丈】73㎝

【肩幅】44㎝

【身幅】54㎝

【袖丈】66㎝

【発送】

購入後1〜3日で発送致します

☆他のナイロンジャケットもよかったらご覧下さい☆

#古着SHOP【RN】_ナイロンジャケット

#古着 #ビンテージ#90s#古着男子#古着女子

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギルドプライム 商品の状態 新品、未使用

☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆ 【フォロー割引中】・フォローして頂いている方は 500円 割引致します♪「フォロー中です」コメント欄にコメントして頂いた方に 500円 割引致します^_^ 【まとめ買い割引中】 更に!・1度に2点以上購入して頂いた方は 更に!500円 割引致します!・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪ヴィンテージ古着を主に出品しております☆#古着SHOP【RN】その他アイテムも宜しければご覧ください^_^----------------------------------------------------【商品名】ギルドプライム ディッキーズ ナイロンジャケット【ポイント】 魅力的なポイントは胸のロゴデザインです☆トリコロールのカラーリングも魅力的です☆マルチカラー☆クレイジーパターン☆コラボ品☆ナイロンジャケットの着心地の良さも魅力的です!【状態】新品タグ付きです定価33000円古着好き、ディッキーズ 好きにぜひ着て頂きたいです!レディースの方も可愛く着れます!----------------------------------------------------【サイズ】メンズLサイズ 【カラー】トリコロール【着丈】73㎝【肩幅】44㎝【身幅】54㎝【袖丈】66㎝【発送】購入後1〜3日で発送致します☆他のナイロンジャケットもよかったらご覧下さい☆ #古着SHOP【RN】_ナイロンジャケット#古着 #ビンテージ#90s#古着男子#古着女子プーマ・アディダス・ ナイキ ・チャンピオン などのストリート物 スウェット パーカー ジャージ ナイロン系など出品中です

