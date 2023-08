◆商品名

パタゴニア 08年製 ダウンセータープルオーバーフーディ 美品

◆サイズ

・メンズ3XL(115)サイズ

・身幅 73

・肩幅 60

・袖丈 67

・着丈 72

◆カラー

・黒

◆状態

・新品未使用

・本商品は韓国ノースフェイス正規店のアウトレットで購入

◆特徴

・ロゴ刺繍白

・リペアシート付き

・胸ロゴ

・フード有り

・フード収納有り

---------------------

▼ご覧頂きありがとうございます^^

●即購入OK

●送料無料・匿名・24時間発送

●平置きメジャー採寸になります。

多少の誤差はご理解下さい。

●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪

●一般的な着用感ある古着です。

●多少の古着特有の臭いはあります。

●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。

●プロフィールをご確認の上ご購入ください。

●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#thenorthface

#ザノースフェイス

#ダウンジャケット

#ノースフェイスダウン

#ダウン

#冬キャンプ

#焚き火

#キャンピングカー

#スキー

#スノーボード

#アイスクライミング

#トレイル

#トレイルランニング

#キャンプ

#登山

#釣り

#アウトドア

5651.16*

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

