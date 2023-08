ご覧頂き誠にありがとうございます。

SONY ビデオカメラ HDR-CX680 美品

迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。

JVCビデオカメラ一式



パナソニック 防水カメラHX-WA10 オーシャンブルー HX-WA10-A

古物商許可取得済み

Aladdin vase アラジンベース

大阪府公安委員会 第622020183592号

【新品・未開封】DJI Pocket 2 OP2CP1



GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW 新品未開封品

商品紹介

8mmテープのダビングに! SONY ビデオカメラ DCR-TRV935

今回、紹介させていただく商品は

【値下げしました】GoPro HERO7 SILVER



匿名配送 高画質ビデオカメラ 4K WIFI機能 4800万画素 60FPS

SONY DCR-VX2000 Handycam MiniDV

【19時まで千円OFF】GoPro HERO7 ゴープロ ヒーロー7 black

デジタルビデオカメラ

Insta360 ONE RS/R用360度レンズモジュール



【32GBメモリーカード付き】GoPro HERO7WHITE(ネジ欠損部分有)

でございます。

soloshot3 ソロショット3 中古。



Insta360 ONE X (本体、SDカード、一脚、潜水ケース)



[新品 未使用] DJI Pocket 2 Creator Combo 未開封

商品詳細

新品未開封!GoPro HERO11 Black CHDHX111FW

■外観

SONY ビデオカメラ ハンディカム HDR-PJ790V



GoPro HERO9 BLACK バッテリー3個

本体で再生すると音飛びがありますが

デジタルハイビジョン ビデオカメラ Panasonic HC-W585M

TV等の機器での再生時は問題ありません。

GoPro HERO5 BLACK 防水ハウジング最終価格



【値下】GoPro HERO7 BLACK

使用に伴うスレキズ程度は見られますが、

DJI Osmo Action3

全体的に綺麗な外観を維持しています。

「さたけ様専用」RED KOMODO 6K(付属品有り)



SANYO デジタルムービーカメラXacti DMX-C6

お写真多数あげておりますので

新品・未使用【Insta360】 ONE RS Twin Edition

併せてご確認くださいませ。

SONY FDR-X1000V アクションカム



FDR-AX700

液晶画面クリアで非常に綺麗です。

【美品】 GoPro HERO9 Black&アクセサリーセット



アロマリン様



【週末値下】RICOH THETA SC2 ピンク 360度カメラ

■ 光学

ソニー ハンディカムカメラ HDR-CX270V 三脚セット



新品未開封 GoPro HERO11 BLACK CHDHX-111-FW

ファインダー内わずかにチリ・ホコリがあります。

GoPro hero7 ブラック

ファンダーを覗くと気にならず視界良好です。

KENWOOD GZ-RX670-B 防水 防塵 ビデオカメラ jvc



Canon iVIS HF G20

レンズは使用に伴うチリ、ホコリの混入があります。

DJI Osmo Action 3 アドベンチャーコンボ&アクセサリー&おまけ

カビやクモリ、バルサム切れはなくクリアな状態です。

FeiyuTech WG2X アクションカメラ ジンバル



GoPro HERO9 BLACK ジャンク品

撮影に影響なくクリアな状態です。

NINJA V



SONY HDR-CX470(B)本体/純正バッテリー、ソフトケース付



RODE wireless go

■ 動作

(美品) Panasonic HC-V360M ビデオカメラ ホワイト色



SIGMA fp ボディ

AF動作快適でスッとピントが決まります。

BMPCC4K本体 レンズその他



星座観測暗視カメラ サイオニクス オーロラ

ズームも引っかかり等なくスムーズです 。

【ジャンク品】GopPro HERO9 Black 【海外版】

ヘリコイドも適度な重さでスムーズです。

ビデオカメラ SONY HDR-CX675



RICOH THETA S 美品

データ書き込みを確認いたしました。

パナソニック HC-V550M ブラウン デジタルハイビジョンカメラ



Panasonic HC-W570M ビデオカメラ

巻き上げ、巻き戻しは

【美品お得セット】Gopro HERO8 BLACK☆

ダミーフィルムにて確認しております。

パナソニック HC-W590MS バッテリー2個付き



Sony HDR-CX670

異音など気になる不具合なく

JVC ケンウッド ビデオカメラ Everio GZ-R300-T 2015年製

基本動作良好です。

DJI POCKET 2 64GBマイクロSD付き



VIDEO ASSIST 7" 3G

快適な撮影をお楽しみいただけます。

mosuke1005様専用Zoom F1-SP フィールドレコーダー&ショットガ



Panasonic パナソニック HX-WA10 デジタルムービーカメラ



GoproHERO7 純正 アダプター付

● お届けする内容

新品未使用 書画カメラ CMS-V46W



どんくん様専用 Canon IVIS HF G20

・カメラ本体

SONY HDR-XR350V

・ハンドストラップ

DJI osmo action 3 ネックマウント マイクロSD付き

・ストラップ

Panasonic ビデオカメラ HCーW570M

・レンズフィルター

【SDカード・三脚付】4k ビデオカメラ HC-VX992M 64GB

・バッテリー

⭐︎Wi-Fi機能搭載⭐︎JVC GZ-EX370 Everio ビデオカメラ黒

・AC-V700充電器

BMPCC 4K+LUMIX G 12-35 II+ TILTA+2T SSD

・インターフェースケーブル

【動作美品】VL-HL50 録画再生OK シャープ Hi8 8mmビデオカメラ

・ACアダプタ

DJI OSMO POCKET 本体、三脚、ワイヤレス操作、広角レンズセット

・リモコン

激安!SONY/FDR-AX60/付属品全てあります。



RICOH THETA リコー シータ



新品未開封❗️保証書付き ゴープロ CHDHX-111-FW 3点セット

おすすめの一品です!ぜひご検討ください!

ゴープロ HERO11 Black 新品未開封



【水中ドローン】CHASING GLADIUS MINI

また上記以外の破損や動作不良があった場合でも、

DJI OSMO POCKET おまけ多数



GoPro hero9 付属品もセットで

商品到着より14日間、返金保証をいたしますので

SONY NEX-VG30/もんち様専用



未開封insta360 x3 消える自撮り棒予備バッテリーセット

安心してご購入ください。

SONYハンディカム



SONY DCR-VX2000 Handycam MiniDV #4034118



Insta360 ONE X2 バイク撮影キット おまけ レンズキャップ

#ソニー

HDR-HC7E HANDYCAM HDV

#SONY

GoPro HERO9 Black オプション品あり

#Sony

SONY HDR-PJ540(W) デジタルピデオカメラ 箱付 購入証明書付

#FUTUREクリエイト

HC-V360M

#カメラ女子

DJI Pocket 2 Creator Combo+バックパックマウント

#昭和レトロ

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠にありがとうございます。迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。古物商許可取得済み大阪府公安委員会 第622020183592号商品紹介今回、紹介させていただく商品はSONY DCR-VX2000 Handycam MiniDVデジタルビデオカメラでございます。商品詳細■外観本体で再生すると音飛びがありますがTV等の機器での再生時は問題ありません。使用に伴うスレキズ程度は見られますが、全体的に綺麗な外観を維持しています。お写真多数あげておりますので併せてご確認くださいませ。液晶画面クリアで非常に綺麗です。■ 光学ファインダー内わずかにチリ・ホコリがあります。ファンダーを覗くと気にならず視界良好です。レンズは使用に伴うチリ、ホコリの混入があります。カビやクモリ、バルサム切れはなくクリアな状態です。撮影に影響なくクリアな状態です。■ 動作AF動作快適でスッとピントが決まります。ズームも引っかかり等なくスムーズです 。ヘリコイドも適度な重さでスムーズです。データ書き込みを確認いたしました。巻き上げ、巻き戻しはダミーフィルムにて確認しております。異音など気になる不具合なく基本動作良好です。快適な撮影をお楽しみいただけます。● お届けする内容・カメラ本体・ハンドストラップ・ストラップ・レンズフィルター・バッテリー・AC-V700充電器・インターフェースケーブル・ACアダプタ・リモコンおすすめの一品です!ぜひご検討ください!また上記以外の破損や動作不良があった場合でも、商品到着より14日間、返金保証をいたしますので安心してご購入ください。#ソニー#SONY#Sony#FUTUREクリエイト#カメラ女子#昭和レトロ

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DJI Pocket 2 Exclusive Combo Sunset Whi…【美品】(★おまけ付き)Panasonic HC-WX990MDJI Action 2 Powerコンボ+純正保護ケース+マウントGoPro hero11SONY ビデオカメラ HDR-CX680 美品JVCビデオカメラ一式パナソニック 防水カメラHX-WA10 オーシャンブルー HX-WA10-AAladdin vase アラジンベース【新品・未開封】DJI Pocket 2 OP2CP1GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW 新品未開封品