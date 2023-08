【開店記念セール！】 レディースまとめ売り❤︎"ナチュビ アダムエロペ エスプリミュールなど ガウチョパンツ

コーデに使用している小物類はセットに含みません。

即購入大歓迎です◎

コメントのやり取り中でも即決をしてくださった方を優先しますのでご了承くださいm(_ _*)m゛

全部で7点

キレイめ フェミニン ベーシック ナチュラル

な雰囲気がお好きな方に。

ママコーデ フェミカジ

オフィスカジュアルをお探しの方にも ⸜♥⸝‍

サイズ✩ M.F

4枚目のコーデセットのみ、どちらもS

ボトムは後ろがゴムであったり、ブラウスも

コンパクトな作りではないのでMの方にも

ブランド✩ NATURAL BEAUTY BASIC

adam et rope

Cheek

ESPRITMUR

one after another NICE CLAUP

gu

注意

・検品はしておりますが、見落としがある可能性を踏まえてのご検討をお願いします。

・コンパクトにして発送を致します。シワ等が気になる方は送料上乗せにて対処致しますのでお申し出下さいませ。

・簡易包装・リサイクル品使用です。神経質な方は御遠慮下さい。

・イメージが違う、好みではなかった、サイズが合わない等の理由で評価を下げられる方はご購入をお控えください。ご返品も致しかねます。

・一点一点の細かい採寸やご質問への返答は致しかねます。

・画像転載ご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アダムエロペ 商品の状態 やや傷や汚れあり

コーデに使用している小物類はセットに含みません。即購入大歓迎です◎コメントのやり取り中でも即決をしてくださった方を優先しますのでご了承くださいm(_ _*)m゛全部で7点キレイめ フェミニン ベーシック ナチュラルな雰囲気がお好きな方に。ママコーデ フェミカジオフィスカジュアルをお探しの方にも ⸜♥⸝‍サイズ✩ M.F 4枚目のコーデセットのみ、どちらもS ボトムは後ろがゴムであったり、ブラウスも コンパクトな作りではないのでMの方にも ブランド✩ NATURAL BEAUTY BASIC adam et rope Cheek ESPRITMUR one after another NICE CLAUP gu 注意・検品はしておりますが、見落としがある可能性を踏まえてのご検討をお願いします。・コンパクトにして発送を致します。シワ等が気になる方は送料上乗せにて対処致しますのでお申し出下さいませ。・簡易包装・リサイクル品使用です。神経質な方は御遠慮下さい。・イメージが違う、好みではなかった、サイズが合わない等の理由で評価を下げられる方はご購入をお控えください。ご返品も致しかねます。・一点一点の細かい採寸やご質問への返答は致しかねます。・画像転載ご遠慮ください。

