RAF BY RAF SIMONSのロゴ刺繍ロングパーカーになります。

ビームスで50,000円程で購入しましたが、購入後一回着用したのみで着用機会が無いので出品致します。

サイズはSでカラーはグレージュになります。

プラダ 、ジルサンダー、ディオール等のトップクリエイションを務めたラフシモンズのデザインらしく、メンズの中でありそうでないロングパーカーで、適度な肉厚の生地に細身のシルエットが抜群の雰囲気を出しています。

カラーもインポートブランドらしい絶妙なニュアンスカラーの為、高級感に溢れており、生地もビッグメゾンらしく上質な素材を使用している為、とても存在感のある一着になります。

ややオーバーサイズのパターンの為、着用すると簡単に美しいYラインが構築出来、とてもオシャレに見えます。

フードのボリュームも程よく、立ち上がりも悪くない為小顔効果もあります。

胸元のさりげないブランドロゴの刺繍もアクセントになります。

フードの紐の先端部分もシルバーのチャームがあしらってあり、こちらもモード感を高めてあります。

ラグランスリーブの為、着心地も抜群。

計算されたシルエットは流石ラフシモンズというパーカーなので、コレクション用として保管しておりましたが、今回クローゼット整理の為出品致しました。

一回短時間着用後、ホームクリーニングしたのみなので傷や汚れの見受けられない極美品になります。

参考までに当方身長170cm体重53kgです。

身幅51

着丈76

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラフバイラフシモンズ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラフバイラフシモンズ 商品の状態 未使用に近い

