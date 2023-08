最高品質の 90s Levi's リーバイス 684 デニムパンツ フレアパンツ ベルボトム デニム/ジーンズ

90s Levisリーバイス684

フロントはジッパーです。

made in usa (アメリカ製)

サイズ表記 W31×L36

実寸

ウエスト:79cm (平置き×2)

股下:76cm

股上:27cm

ワタリ:28cm (股の付け根部分)

裾幅:28cm

全長:102cm (サイド測定)

多少の誤差はご了承ください。

サイズは実寸にてご判断ください。

裾キズあり。その他、使用感や細かいキズなどございますが着用に問題のあるダメージはございません。

90年代 アメリカ製 Levis リーバイス684

646ベルボトムより裾の拡がったビッグベル

ヒゲの入った色落ちの良いデニムです!

お探しの方は是非どうぞ。

神経質な方やビンテージアイテムにご理解の無い方は購入をご遠慮ください。

ヴィンテージ BIG E vintage 古着 ユーズド used フレアパンツ 90s 80s 70s 60s 50s levi’s wrangler lee 軍 ミリタリー アメリカ フランス イタリア ドイツ rock 菅田将暉

リーバイス LEVI's lee 646 684 784 ベルボトム フレアパンツ ブーツカット ヒッピー

リトルビッグ littlebig

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

