【ブランド】グッチ

CHANELヴィンテージサングラス

【モデル名】GG0818SA

LOUIS VUITTON サングラス テルマ フューシャピンク Z0056U

【製造国】イタリア

正規美品 限定 ブルガリ ライトストーン装飾サングラス 茶×ビジュークリスタル



ADSR satchmo 06

【カラー】

No.1796-メガネ Ray-Ban(レイバン)【フレームのみ価格】

ライトピンクレンズ

CHANEL サイドココ 01451 サングラス

ゴールドメタルフレーム

【JIMMY CHOO】眼鏡 フレーム 度付き ブラック シルバー グリッター



THE SHISHIKUI Television / GRAY DEMI

【型番】

交渉可 オリバーピープルズ feldman

GG0818SA 003 63□17 −140

(極美品!)PRADA プラダロゴ SPR03UF サングラス



ディオール sunglasses

【実寸】

CHANEL サングラス・メガネ

全幅144mm テンプル158mm

GUCCI 正規品 2023年モデル メガネ/サングラス グッチ gucci

レンズ縦57mm レンズ横64mm

新品 未使用 ティファニー TF2218D-8001-50



EYEVAN アイヴァン Lotus 46口21 C-BST

【着用サイズはこちらをご覧下さい】

《定価37,000円!!》SaintLaurent/サンローラン ピンク メガネ

サイズはとても大事ですので

ルイヴィトンサングラス Z0378U ゴールドブラウン系

しっかりと採寸しています。

ONKEL 正規品 ドイツ製 Raty Guss フレーム 4本 眼鏡 オンケル

◎=丁度良いサイズ

Tiffany( ティファニー )サングラス

◯=使用範囲の着用できます

ルイヴィトン メガネケース ペンケース

△=ギリギリ使用できます

正規新古 MICHAEL KORS マイケルコース メタルサングラス ゴールド系

×=使用できません

No.2067-メガネ EYEEYE..DENMARK【フレームのみ価格】

小顔の女性◎ 小顔の男性◎

QM19 クリスチャンディオール Diorロゴ サングラス GLOSSY1

標準の女性◎ 標準の男性×

セリーヌCELINEサングラス

大きい女性× 大きい男性×

スマートオーディオグラス ライトエンターテイメント 【新品】with 抗菌防曇



JEAN PAUL GAULTIER 58-0004

【説明】

GENTLE monster ジェントルモンスター

3枚目の画像は小顔の女性サイズマネキン。

PRADA プラダ サングラス オーバル SPR60U SVF238 美品

4枚目の画像はとても小顔の女性サイズマネキン。

(良品!)CHANEL シャネル ココマーク 4003 縁なし サングラス

テンプルやフレームを曲げてサイズ調整出来ます。

〔廃盤 希少〕JINS オンライン限定 エヴァンゲリオン 綾波レイ モデル

(自分やお店への持ち込みで出来ます)

CELINE セリーヌ モードサングラス

アジアンフィット。

BJ CLASSIC COLLECTION/PREM114S NT メガネ 眼鏡

(アジア人向けのフィット感)

No.1764+メガネ EOS【度数入り込み価格】

サングラスの状態は未使用品。

孫興慜着用 Gentle Monster ジェントルモンスター EVE 01

試着のみ、とても綺麗な状態。

DMY BY DMY サングラス

レンズに小傷なし。

LOVE BY e.m. / zoff メガネ

フレームに小傷なし。

PRADA サングラス 超美品 正規品

フレームにスレほんの少しあり。

カルティエ サングラス caltier トリニティ ビンテージ

フレーム歪みなし。

DressCode正規品 日本製 チタニウム 眼鏡 2本 ドレスコード

ノーズパッドがラバーでずれにくい。

No.1748-メガネ POWER TITANIUM【フレームのみ価格】

テンプル開閉異常なし。

COACH キラキラ ロゴ ビジュー サングラス メガネ ドレス ワンピース

ネジ緩み、異常なし。

(新品)GUCCI GG0396S 001 サングラス

使用感なし。

グッチ サングラス GG0855SK クリアカーキ

重量33グラム。

最終値下げ/GUCCI ラウンド サングラス

UVカット。

値下げ!美品♡CELINE(セリーヌ)スクエアサングラス

グッチのサングラスケース付き(未使用)

Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチエ 金フレームサングラス

グッチの小袋付き(未使用)

ルイヴィトン2022年新品サングラスLVムーン・スクエア

グッチのクリーニングクロス付き(未使用)

(極美品!) ルイヴィトン スプソンオーバーサイズ エカイユフォンセ サングラス

2022年新作モデル。

【ブルガリ】正規品 804 519 140 箱付き サングラス B-zeroロゴ

グッチ公式サイトにも販売されてます。

MIUMIU サングラス

詳しく材質や画像など知りたい方は

ティファニーサングラス

公式サイトをご覧下さい。

美品 PRADA プラダ サングラス ブラウン ロゴ

店頭にも販売してます。

鯖江のメガネフレーム

おすすめしてます。

CHANEL(シャネル)ココマークサングラス

グッチサイトの定価66000円

【正規品】ルイヴィトン サングラス ラメ入り(袋・ケース付き)

(☆1731)

Christian Dior vintage sunglasses



【Tiffany】サングラス 美品

【備考】

値下げ!シャネル POLARIZED偏光レンズ サングラス5329-A 黒

◯神経質な方はご遠慮下さい。

【30% off / 新品未使用】トムフォード サングラス

◯長文お読み頂きありがとうございます。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】グッチ【モデル名】GG0818SA【製造国】イタリア【カラー】ライトピンクレンズゴールドメタルフレーム【型番】GG0818SA 003 63□17 −140【実寸】全幅144mm テンプル158mmレンズ縦57mm レンズ横64mm【着用サイズはこちらをご覧下さい】サイズはとても大事ですのでしっかりと採寸しています。◎=丁度良いサイズ◯=使用範囲の着用できます△=ギリギリ使用できます×=使用できません小顔の女性◎ 小顔の男性◎標準の女性◎ 標準の男性×大きい女性× 大きい男性×【説明】3枚目の画像は小顔の女性サイズマネキン。4枚目の画像はとても小顔の女性サイズマネキン。テンプルやフレームを曲げてサイズ調整出来ます。(自分やお店への持ち込みで出来ます)アジアンフィット。(アジア人向けのフィット感)サングラスの状態は未使用品。試着のみ、とても綺麗な状態。レンズに小傷なし。フレームに小傷なし。フレームにスレほんの少しあり。フレーム歪みなし。ノーズパッドがラバーでずれにくい。テンプル開閉異常なし。ネジ緩み、異常なし。使用感なし。重量33グラム。UVカット。グッチのサングラスケース付き(未使用)グッチの小袋付き(未使用)グッチのクリーニングクロス付き(未使用)2022年新作モデル。グッチ公式サイトにも販売されてます。詳しく材質や画像など知りたい方は公式サイトをご覧下さい。店頭にも販売してます。おすすめしてます。グッチサイトの定価66000円(☆1731)【備考】◯神経質な方はご遠慮下さい。◯長文お読み頂きありがとうございます。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

マウイジム サングラス ココヘッド kokoHeadビンテージ サンローラン眼鏡フレーム(ダークブルー)度無しカラーレンズ無料No.1469+メガネ Rudolph Valentino【度数入り込み価格】★希少ヴィンテージ★◆ヨウジヤマモト◆ヴィンテージサングラスresee jectNo.1189+メガネ CECIL McBEE【度数入り込み価格】GUCCI サングラス ベッコウ ブラウン 2456極美品 グッチ サングラス インターロッキング シェリーライン 保存袋付 黒プラダ サングラス バタフライ●MOSCOT● MOMZA 46□23-145 COL.CINNAMON