■GIORGIO ARMANI

model:3GSMC1

Giorgio Armaniならではのエレガンスはそのままに、力強くモダンなルックを求める男性のためのデザイン

上品な配色と極上の素材本来の光沢

流れるようなドレープ感と主張しすぎない極上の着心地

まさに大人の逸品ではないでしょうか。

Made in ITALY

国内参考定価:13.5万前後

素材:バージンウール94% ポリエステル6%

色:ネイビー

付属品:紙タグ

■状態:新品未使用

■サイズ

50

(日本の L サイズの方向けかともいます)

肩幅40cm 身幅52cm 袖丈66cm 着丈68cm(後ろ身頃) (実寸)

ストレッチ性のあるニット素材です

希少性の高いお品ですので目を引くこと間違いなし。

一点のみの入荷で再入荷未定ですのでウィンドウに写るシルエットを何度も見てしまうような

最高級品をこの機会にぜひいかがでしょう。

何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような

素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう?

すべてGIORGIO ARMANI正規店購入の”100%完全正規品”になりますので

安心してご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジョルジオアルマーニ 商品の状態 新品、未使用

■GIORGIO ARMANImodel:3GSMC1ヘリンボーンウールニットGiorgio Armaniならではのエレガンスはそのままに、力強くモダンなルックを求める男性のためのデザイン上品な配色と極上の素材本来の光沢流れるようなドレープ感と主張しすぎない極上の着心地まさに大人の逸品ではないでしょうか。Made in ITALY国内参考定価:13.5万前後 素材:バージンウール94% ポリエステル6%色:ネイビー付属品:紙タグ■状態:新品未使用■サイズ50(日本の L サイズの方向けかともいます)肩幅40cm 身幅52cm 袖丈66cm 着丈68cm(後ろ身頃) (実寸)ストレッチ性のあるニット素材です希少性の高いお品ですので目を引くこと間違いなし。一点のみの入荷で再入荷未定ですのでウィンドウに写るシルエットを何度も見てしまうような最高級品をこの機会にぜひいかがでしょう。何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう?すべてGIORGIO ARMANI正規店購入の”100%完全正規品”になりますので安心してご購入ください。

