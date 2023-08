《大変お得なフォロー割&まとめ割実施中》

詳しくはプロフィール欄をご確認くださいませ。

●商品説明

スペシャル!

1970年代頃のビートルズのスウェット!

希少なブラック!

そして、サイズも嬉しいXL表記!

使用感があり毛玉あり、背面に穴ありですので、気になる方はご遠慮くださいませ!

お好きな方はぜひ!

下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。

↓↓↓

#古着屋□□□□

○ブランド一覧

#古着屋□□□□_beatles

○アイテム一覧

#古着屋□□□□_sweat

○年代一覧

#古着屋□□□□_70s

#古着屋□□□□_80s

○ジャンル一覧

#古着屋□□□□_vintage

#古着屋□□□□_special

○カラー一覧

#古着屋□□□□_black

●ブランド

Sportwear

●カラー

ブラック

●サイズ

XL

肩幅はラグランのため計測不能

身幅約59.5cm

着丈約58cm

袖丈はラグランのため計測不能

※計測方法により多少の誤差は生じてしまいますので、ご了承くださいませ。

●コンディション

商品状態 『C』

S・・・新品未使用/デッドストック

A・・・使用感がほどんどなく綺麗な状態

B・・・使用感はあるが、目立った傷や汚れが見られない状態

C・・・使用感があり、目立ったダメージや汚れがある状態

D・・・全体的に状態が悪い/ジャンク品

些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にコメントください。

可能な限り迅速に対応させていただきます。

もちろん即購入も大歓迎です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

