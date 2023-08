人気の新作 TK5663様専用出品　THE NORTH FACE 定価の半額!ほぼ未使用 ダウンジャケット

定価69300円

定価69300円カラー···ベージュ人気モデル/シリーズ···THE NORTH FACE マウンテンダウンジャケット一度しか着用せず、丁寧に保管していました。ゴアテックスで、防水性も抜群、しかもとても暖かい、寒い冬にぴったりのダウンです。以下公式サイトの商品説明です。公式サイトhttps://www.goldwin.co.jp/ap/item/i/m/ND92237THE NORTH FACE定番の、肩切り替えデザインをあしらった防水ダウンジャケット。表地には70デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層構造を採用。環境に配慮し、表地にはリサイクルナイロン、中わたにはリサイクルダウンを使用。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。フロントはダブルフラップ仕様で、雨の浸入を軽減。秋から冬のアウトドアやタウンユースで活躍する1着です。2022年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、身幅をハーフサイズ大きく、裄丈を1サイズ長くし、よりバランスよいサイズ感にアップデートしました。

