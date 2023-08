選ぶなら 美品　DSQUARED ディースクエアードデニム　ダメージジーンズ 36 デニム/ジーンズ

DSQUAREDs 綿100%のストレートジーンズです。ダメージ加工された色味がとてもきれいです。後ろのポケットのロゴ刺繍がアクセント。ベルト部分のタグが珍しいホッケーのモチーフでしょうか⁉︎

とても美品です。

カラー インディゴブルー

サイズ 36

平置き実寸

ウエスト 44

ヒップ 56

股上 23

股下 83

渡幅 29

裾幅 20

状態 used

中位の厚さでこなれ感があり、吐き易いと思います。

使用感少なく、美品です。

5-0022

#DSQUAREDs

#ジーパン

#ダメージジーンズ

#メンズ

#パンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

