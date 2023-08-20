最先端 ※7月7日まで※ LOEWE クッショントートバッグ トートバッグ

LOEWE クッショントートバッグ
ソフティー、トートバッグ
こちらは1度のみ使用し、
ニューヨーカー定価41.800円★牛革製 2WAYトートバック レディース
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当方、喫煙者もおらずペットもおりません。
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LOEWE クッショントートバッグこちらは1度のみ使用し、その後は全く使用せず自宅保管しておりました当方、喫煙者もおらずペットもおりません。ご入金確認後はなるべく当日出荷いたします保存袋付き。サイズ 約W35×H27×D19cm素材···綿(キャンバス/帆布)キャンバス＋レザー(カーフ)返品不可となります。LOEWE ロエベ カーフスキンベージュ ハイブランド バッグママバッグ 大きめ トートバッグキャンパストートカラー···ホワイト、ブラウン、ベージュ